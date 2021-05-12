К посольству России в Киеве люди принесли цветы и детские игрушки в память о жертвах трагедии в одной из школ Казани.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Вчера приносили тоже, но больше людей было сегодня", — сообщил "Стране" охранник посольства.

Напомним, во вторник, 12 мая, в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом. Известно также, что его семья была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было.

В результате теракта погибли девять человек, в их числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Мы публиковали список убитых нападавшим Галявиевым.

У школы, где 19-летний парень расстрелял учеников и учителей, образовался стихийный мемориал. Также жители Казани стали нести к зданию школы цветы и детские игрушки.

Ранее "Страна" реконструировала трагические события, произошедшие в казанской гимназии 11 мая.

Также сообщалось, что перед стрельбой в гимназии казанский террорист поджег свою квартиру.

Сегодня суд арестовал Галявиева на два месяца.