Председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука кроме государственной измены Офис генерального прокурора подозревает в нарушении обычаев войны.

Об этом сообщил адвокат политика Богдан Коваль журналистам, собравшимся у входа в Офис генпрокурора.

По словам адвоката Медведчука, его клиенту в Офисе предъявили подозрение по статье 438 Уголовного кодекса - "Нарушение законов и обычаев войны".

"Это непонятно, как. Мы с прокурором дискутировали, как такой может быть - нарушение обычаев войны, если Украина юридически не пребывает в состоянии войны... Но как сказал прокурор, "ну, мы так считаем", - рассказал защитник народного депутата.

Как писала "Страна", 11 мая нардепам от "Оппоплатформы" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Кроме того, Медведчука подозревают в создании организации "Проминь".

Сегодня Медведчук пришел в Офис генпрокурора для участия в следственных действиях. Выйдя из здания ведомства, он рассказал, что ему показали подозрение в госизмене, но не вручили его как положено.