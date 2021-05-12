В прошлом году доход в сумме более 1 миллиона гривен задекларировали 8451 украинец. При этом в прошлом году их было менее 8 тысяч.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По сравнению с 2019 годом, число миллионеров выросло на 6%. Кроме того, один житель Киева задекларировал более 1 миллиарда гривен доходов.

Сообщается, что, традиционно, больше всего миллионеров зарегистрировано в Киеве - 3375 человек. Кроме того, более миллиона гривен 684 жители Днепропетровской области, 595 – Харьковской, 540 – Киевской.

Всего миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 миллиарда гривен, из них налога на доходы физических лиц удержат в размере 1,6 миллиарда гривен и еще 0,2 миллиарда военного сбора.

Напомним, ранее мы писали что жена бывшего актера "Квартал 95" Юрия Корявченкова (Юзика) Татьяна стала миллионершей после того, как он стал нардепом "Слуги народа".

Также сообщалось, что половина из всех получивших компенсацию за жилье народных депутатов оказались миллионерами.