Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук вышел из здания Офиса генпрокурора, куда его вызывали для участия в следственных действиях.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Народный депутат заявил, что ознакомился с текстом подозрения в государственной измене, но в рамках установленной законом процедуры ему его не вручили.

"Я ознакомился и взял копию… Подозрение направлено по почте в секретариат Верховной Рады и по домашнему адресу. Ни в одном, ни в другом месте этого подозрения не было", - сказал Медведчук журналистам у входа в Офис генпрокурора.

Адвокат Медведчука также сказал, что кроме госизмены сегодня депутату предъявили нарушение статьи 438 Уголовного кодекса - "Нарушение законов и обычаев войны".

Адвокаты Медведчука заявили, что в рамка уголовного процессуального кодекса, судебное заседание по избранию меры пресечения Виктору Медведчуку могут назначить в течение трёх часов с момента ознакомления с текстом подозрения.

Напомним, 11 мая Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам от "Оппоплатформы" Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

"Страна" подробно разбирала перспективы дела против народных депутатов и причины, по которым их хотят обвинить в госизмене.