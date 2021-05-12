Если 12 мая самыми теплыми регионами Украины стали западные, где воздух прогрелся выше +20, а на востоке держится прохлада, то в четверг, 13 мая, все будет наоборот.

Об этом свидетельствует карта погоды Украинского гидрометцентра.

Как видно из карты, в западной, северной, центральной и южной частях страны дневная температура будет +16...+18 градусов Цельсия. На юго-востоке столбики термометра поднимутся до +20...+24 градусов.

Ночью во всех регионах по-прежнему будет довольно холодно - +5...+8 градусов. Только в Одессе температура приблизится к отметке +10, а в Ужгороде преодолеет ее.

При этом на Левобережье и в центре осадки не ожидаются, а вот на западе пройдут дожди с грозами.

В Киеве четверг выдастся сухим. Днем в столице прогнозируют +16...+18 градусов, ночью - +6...+8.

Данные Укргидрометцентра можно сравнить с прогнозом синоптика Натальи Диденко, который давала "Страна".

Также мы приводили обещание синоптиков, что май 2021 года окажется теплее нормы.