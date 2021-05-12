Ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко и глава исполкома партии "УДАР" Артур Палатный подтвердил информацию "Страны", что у него проводят обыски правоохранители.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению политика, обыск был инициирован Офисом президента. Он считает, что это политический заказ.

"Прямо сейчас идет фарс под названием "обыски". Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы более 20 лет разведены. Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать президентом, шепча ему на ухо", - написал он.

Также Палатный считает, что таким образом его пытаются запугать, так как пария "УДАР" может "составить сильную конкуренцию на выборах".

Напомним, ранее источники "Страны" сообщили, что у главы исполнительного комитета партии "УДАР", многолетнего соратника и кума мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного проводят обыски из-за возможного ущерба бюджету на 19,5 миллионов гривен.

Перед этим Киевская городская прокуратура вместе с сотрудниками фискальной службы пришли с обысками в здании "Киевзеленстроя" и в офисы подрядных предприятий в рамках дела об уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн гривен.