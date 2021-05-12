Жена бывшего народного депутата, а ныне - члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, диджей Настя Топольская продолжает троллить после скандала, разгоревшегося из-за ее выступления в Москве.

В своем Фейсбуке она опубликовала фотоколлаж с собой в образе проводницы пассажирского поезда "Укрзализныци".

На фотожабе Настя предстает в сценицеском костюме, который был на ней на вечеринке "Хоровод" в местном клубе Mutabor. При этом на кожаных трусах красуется логотип "УЗ", а в руках диджей держит четыре стакана с чаем в классических поездных подстаканниках.

"Друзья, чайку anyone (кому-нибудь - Ред.)?" - подписала коллаж Анастасия.

Судя по этому посту, 33-летняя женщина потроллила не только хейтеров, но и своего мужа-"железнодорожника".

Как писала "Страна", ранее Настя отреагировала на скандал с ее выступлением фотографией испражняющейся девочки.

А ее муж объяснил выступление диджея у агрессора тем, что в Москве Топольская якобы поддерживала ЛГБТ-сообщество, страдающее от репрессий путинского режима.