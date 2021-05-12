Террорист пробудет в изоляторе по меньшей мере до 11 июля. Фото: РИА Новости

Советский районный суд Казани избрал меру пресечения 19-летнему террористу Ильнару Галявиеву, устроившему теракт в местной гимназии во вторник, 11 мая. Следующие два месяца парень проведет в СИЗО.

Представители Следственного комитета требовали отправить обвиняемого под стражу. Ареста также попросило гособвинение. Сам Галявиев заявил, что не возражает против меры пресечения.

Казанского стрелка арестовали на два месяца. Фото: РИА Новости

На суде террорист заявил, что не имеет тяжких заболеваний. После того, как суд удалился в совещательную комнату, журналисты задали стрелку несколько вопросов, однако он на них не ответил.

Адвокат убийцы еще до вынесения решения заявил, что при совершении преступления подобной тяжести о других мерах пресечения говорить нельзя. В то же время он не решился прогнозировать, каким будет окончательный приговор.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 11 июля 2021 года", - огласил решение судья.

После этого на вопросы журналистов ответил прокурор. По его словам, статьи "терроризм" в деле пока нет. Информацию о том, что Галявиев якобы голодает он не стал комментировать. Прокуратура пока не сообщает, сколько лет грозит обвиняемому, поскольку еще не закончено расследование.

На информацию о том, что стрелок пытался покончить с собой после задержания, прокурор говорит, что официально такое происшествие не регистрировалось. Результатов экспертизы на наличие психотропных средств в организме обвиняемого еще нет.

Напомним, во вторник в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом. Известно также, что его семья была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было.

В результате теракта погибли девять человек, в их числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Мы публиковали список убитых Галявиевым.

Ранее "Страна" реконструировала трагические события, произошедшие в казанской гимназии 11 мая.

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