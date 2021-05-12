Советский районный суд Казани избрал меру пресечения 19-летнему террористу Ильнару Галявиеву, устроившему теракт в местной гимназии во вторник, 11 мая. Следующие два месяца парень проведет в СИЗО.

Представители Следственного комитета требовали отправить обвиняемого под стражу. Ареста также попросило гособвинение. Сам Галявиев заявил, что не возражает против меры пресечения.

На суде террорист заявил, что не имеет тяжких заболеваний. После того, как суд удалился в совещательную комнату, журналисты задали стрелку несколько вопросов, однако он на них не ответил.

Адвокат убийцы еще до вынесения решения заявил, что при совершении преступления подобной тяжести о других мерах пресечения говорить нельзя. В то же время он не решился прогнозировать, каким будет окончательный приговор.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 11 июля 2021 года", - огласил решение судья.

После этого на вопросы журналистов ответил прокурор. По его словам, статьи "терроризм" в деле пока нет. Информацию о том, что Галявиев якобы голодает он не стал комментировать. Прокуратура пока не сообщает, сколько лет грозит обвиняемому, поскольку еще не закончено расследование.

На информацию о том, что стрелок пытался покончить с собой после задержания, прокурор говорит, что официально такое происшествие не регистрировалось. Результатов экспертизы на наличие психотропных средств в организме обвиняемого еще нет.

Напомним, во вторник в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом. Известно также, что его семья была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было.

В результате теракта погибли девять человек, в их числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Мы публиковали список убитых Галявиевым.

Ранее "Страна" реконструировала трагические события, произошедшие в казанской гимназии 11 мая.