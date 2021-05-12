"Стране" стали известны подробности о расследовании исчезновения судьи Николая Чауса. Так, похищение Чауса сейчас расследует СБУ.

По этому делу следователи уже допросили мать Николая Чауса. Допрос состоялся у нее дома, 7 мая, и продлился около двух часов. Также СБУ вскоре может допросить по делу о похищении судьи его супругу, Светлану Чаус. По крайней мере, ее адвокат подал соответствующее ходатайство.

Об этом "Стране" сообщил адвокат семьи Чауса Александр Вишневый.

"Следователь допросил мать Николая Чауса. Как мне известно, допрос длился около 2 часов. В последующем, адвокатами в интересах матери Николая Чауса было подано заявление о признании ее потерпевшей в уголовном деле, которое расследует СБУ. На данный момент информации о рассмотрении и удовлетворении этого ходатайства нет. Также было подано ходатайство о допросе жены Николая Чауса - Светланы. Реакции со стороны правоохранителей также пока нет", - сказал адвокат.

Напомним, бывший судья Николай Чаус, подозреваемый НАБУ в получении взятки, скрывался в Молдове с 2016 года. 3 апреля этого года стало известно о его похищении.

В МВД Молдовы считают, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб.

Однако украинская разведка уже опровергла свое участие в похищении Чауса.

Ранее сообщалось, что к похищению Чауса могут быть причастны еще четыре украинца, въехавшие в Молдову по фейковым документам.