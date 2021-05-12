Вакцина CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech Ltd., которую с середины апреля используют в Украине, во время клинических испытаниях показала гораздо худшие результаты, чем западные вакцины. Однако после применения в Индонезии выяснилось, что в реальности она очень эффективна.

Об этом пишет Bloomberg.

Индонезийские специалисты наблюдали за 128 290 привитыми медицинскими работниками столицы страны Джакарты с января по март и обнаружили, что вакцина 98% из них защитила от смерти и 96% - от госпитализации уже через неделю после введения второй дозы. В Министерстве здравоохранения Индонезии добавили, что препарат защитил 94% привитых и от симптоматической инфекции.

В меньшей группе, включающей 25 374 человека, показатели эффективности оказались еще выше - 100%-ная защита от смерти.

В Минздраве заявили, что видят резкое снижение количества госпитализаций и смертей среди медицинских работников. При этом неизвестно, против какого штамма коронавируса CoronaVac сработала в Индонезии, но в стране не выявили никаких серьезных вспышек в последнее время.

Между тем в ходе клинического тестирования вакцина показала крайне низкую эффективность. Согласно результатам III фазы крупнейшего исследования в Бразилии, ее действенность немного превышала 50%. Это самый низкий показатель среди всех вакцин против коронавируса первого поколения.

В индонезийском исследовании сравнивали вакцинированных и невакцинированных людей, чтобы получить расчетную эффективность. Средний возраст участников составил 31 год.

Представитель Sinovac из Пекина заявил, что компания не может комментировать индонезийское исследование, пока не получит более подробную информацию. А главный исполнительный директор Sinovac Инь Вэйдун по поводу несоответствия клинических данных реальным результатам сказал, что сейчас появляется все больше свидетельств того, что CoronaVac работает лучше при применении в жизни.

Вместе с тем опыт использования препарата доказал, что способность вакцины от Sinovac подавлять вспышки инфекции зависит от количества вакцинированных. Для хорошего результата нужно вакцинировать подавляющее большинство людей - сценарий, к которому развивающиеся страны с плохой инфраструктурой здравоохранения и ограниченным доступом к прививкам не могут быстро реализовать. Это иллюстрирует Чили, где произошла новая вспышка после вакцинации более трети 19-миллионного населения. Такой показатель привитых один из самых высоких в мире, но недостаточный, чтобы остановить распространение агрессивного штамма, заполонившего Латинскую Америку.

По словам Вэйдуна, уровень защиты после прививки, вероятно, будет варьироваться в разных странах из-за разных штаммов, но CoronaVac, похоже, хорошо предохраняет от новых мутаций.

Индонезия была одной из первых стран, сделавших ставку на китайскую вакцину. В январе президент Джоко Видодо стал первым крупным мировым лидером, получившим укол CoronaVac. С тех пор страна с крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии ввела более 22 миллионов доз. Она планирует достичь коллективного иммунитета для своего 270-миллионного населения к концу года.

Между тем в соседних Малайзии и Таиланде наблюдается возобновление роста заболеваемости. В Индонезии же уровень новых инфекций и смертей стабилизировался после январского пика.

Как писала "Страна", 4 мая в ЕС начали оценку китайской вакцины от Sinovac.

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