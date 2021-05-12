Сегодня Виктор Медведчук лично пришел в генпрокуратуру за подозрением - на следующий день после обыска у него дома.

Нардеп вчера, когда СБУ и Офис генпрокурора озвучивали свое видение его преступлений, отдыхал с семьей за городом.

Медведчуку вменяют две уголовные статьи. Первая - госизмена. Вторая - разграбление национальных ценностей на оккупированной территории.

Главный эпизод подозрения - перевод в российскую собственность газового месторождения "Глубокое" на шельфе Черного моря в Крыму.

Через несколько часов после того, как эти обвинения были обнародованы, Медведчук их прокомментировал. Он заявил, что идут политические преследования. То же самое он повторил и сегодня, у офиса генпрокурора.

Но уже сейчас понятно, что вынести юридически обоснованный приговор нардепу по указанным обвинениям будет сложно.

"Страна" подводит первые итоги "охоты на Медведчука", которую открыла Банковая.

Как вручали подозрение

Глава ОПЗЖ прибыл к Офису генпрокурора во второй половине дня 12 мая. Перед входом он заявил, что дело против него является политическим.

"Я не могу комментировать по каким либо месторождениям, я подозрение не читал, мне его не вручили и я не готов разговаривать о том, что мне пытается вручить Генеральная прокуратура. Расцениваю это как действия направленные в порядке политических репрессиий", - заявил депутат, добавив, что не боится ареста и готов к нему.

Поддержать Медведчука пришли несколько его однопартийцев. А также журналисты, среди которых выделился работник "Громадского ТВ" Богдан Кутепов.

Он внезапно прокричал, что Медведчук это дьявол, Кива это "пизд@ц", а ОПЗЖ это зло и будет гореть в аду.

Внутри генеральной прокуратуры тем временем шло общение Медведчука и его соратников со следователями. На выходе лидер "Оппозиционной платформы" заявил, что в законном порядке подозрения он не получил.

"Я ознакомился и взял копию… Подозрение направлено по почте в секретариат Верховной Рады и по домашнему адресу. Ни в одном, ни в другом месте этого подозрения не было", - сказал Медведчук журналистам у входа в Офис генпрокурора.

Позже в этом ведомстве подтвердили, что дали Медведчуку текст подозрения "для ознакомления". Но подозреваемым его считают со вчерашнего дня - 11 мая. Хотя лично ему "пидозру" вчера не вручили, о чем заявлялось официально.

Дата, с которой меняется процессуальный статус народного депутата важна для назначения суда по мере пресечения. Медведчука хотят взять под стражу (ходатайство об этом ему уже вручено). Пока дата заседания неизвестна.

В чем подозревают Медведчука и Козака?

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов провели брифинг, на котором озвучили детали подозрения Медведчуку и его однопартийцу, нардепу Тарасу Козаку.

Они заявили, что обоих нардепов подозревают в нарушении 111-й статьи (госизмена) и 348-й (посягательство на жизнь военного).

Правда, дальше началась путаница. После брифинга вышел релиз на сайте офиса генпрокурора - где вместо 348-й появилась 438-я статья (разграбление оккупированных территорий).

Видимо, из-за схожести цифр генпрокурор на пресс-конференции несколько раз перепутала уголовную статью Медведчука и Козака. Что уже говорит многое об уровне подготовки этой "пидозры".

Но на этом "чудеса" не закончились.

После брифинга из пресс-релиза генпрокуратуры внезапно выпал один из эпизодов обвинения, который накануне прозвучал от Баканова. Он касается дела о якобы "сливе" дислокации украинского военного подразделения в Москву лично Медведчуком.

После того, как путаница со статьями прояснилась, можно чуть детальнее проанализировать, как с ними согласуется фактическая сторона дела. К ней очень много вопросов.

Вопросы по черноморскому шельфу

Главный эпизод - история с шельфом, которую мы детально описывали в материале Спровоцировать Путина, прикрыть Порошенко. За что и почему объявили подозрение Медведчуку.

Вкратце суть дела такова. Медведчук, по версии следствия, после аннексии Крыма "пробивал" через правительство РФ переоформление фирмы "Новые проекты" из украинской юрисдикции в российскую.

На этой киевской компании с 2012 года числится крымское газовое месторождение "Глубокое". Фирму связывали с Медведчуком, хотя в Украине она де-юре оформлена на жителя столицы Дмитрия Силантьева (сейчас она пребывает в стадии ликвидации).

У следствия есть аудиозаписи, на которых человек с голосом Медведчука обсуждает переоформление с российским вице-премьером Дмитрием Козаком. Они решают, как перевести "Новые проекты" под юрисдикцию РФ.

Подразумевается, что Медведчук хлопочет за свою компанию, которой владел и раньше. Но на записях он этого нигде не утверждает (как и Козак).

Интересный момент - что именно вменяют лидеру ОПЗЖ. По словам Венедиктовой, он способствовал "передаче оккупантам" информации на месторождение, проектная мощность которого - 38 миллиардов гривен. Способствовал тем, что переоформил фирму-бенефициара скважины по российскому законодательству.

Чем, как считает генпрокурор, сэкономил России время для захвата этого месторождения, передав Москве некие "эксклюзивные данные".

1. Здесь, конечно, немедленно возникает первый вопрос: то есть без Медведчука россияне бы о "Глубоком" не узнали?

Это месторождение, повторимся, было известным еще при Януковиче - о нем достаточно много писали СМИ того времени. Что же до РФ с ее сильной газовой составляющей, никаких проблем с использованием скважины быть не могло в принципе. С учетом того, что месторождение было под контролем России с весны 2014 года.

2. Второй вопрос - об ущербе. Венедиктова сама заявила, что газ на "Глубоком" не добывается, поскольку через него проходит военный полигон. То есть установить, какой именно ущерб нанес Медведчук, не представляется возможным.

Что противоречит, кстати, формулировке об "эксклюзивной информации": если газ не добывается уже пять лет с момента выдачи российского разрешения на это, то как именно сэкономил для Москвы время Медведчук?

Видимо, поэтому политику "шьют" не экономические, а политические статьи - госизмена и разграбление собственности на оккупированной территории. Хотя по факту следствие может в теории доказать лишь факт содействия Медведчука в перерегистрации фирмы "Новые проекты".

Но это явная формальность. Даже если бы фирма осталась украинской, то понятно, что месторождение бы использовалось Россией под любым другим юридическим лицом. Вывеска здесь ни малейшего значения не имеет.

3. Третий вопрос - в чем тогда, собственно, госизмена?

Если перерегистрация собственности в Крыму по российским законам - это 111-я статья, то по ней в теории можно привлечь практически всех жителей полуострова, кто продавал-покупал квартиры или имеет бизнес в Крыму.

А также с десяток украинских политиков, кто продал свою собственность в Крыму. Например, глава НАБУ Артем Сытник или шеф Конституционного суда Александр Тупицкий. Им почему-то госизмену не вменяют.

4. Еще один вопрос - о разграблении ценностей на оккупированной территории, что подпадает под вторую заявленную следствием статью 438. Тут, повторимся, факт разграбления газа опровергается самой же Венедиктовой, которая говорила, что добыча не осуществлялась.

Вопросы к остальным эпизодам

По двум другим эпизодам обвинения вопросов не меньше. Главный - отсутствие хоть каких-то доказательств (по крайней мере на брифинге о них ничего не сказали). Но есть и другие вопросы.

"Дело военных". Оно, как мы уже говорили, из финального релиза прокуратуры исчезло. Но пока неизвестно, исчезло ли оно в подозрении. Поэтому коснемся и его.

По версии СБУ, Медведчук в августе 2020 года сообщил Тарасу Козаку, находившемуся тогда в Москве, о расположении замаскированного военного объекта Украины.

Что, как считает Баканов, привело к тому, что информацию получили российские спецслужбы.

Деталей этой истории нет. Но передача секретных разведданных Тарасу Козаку, чтобы тот их отнес куда-то в ГРУ или ФСБ - такая "шпионская" схема выглядит странно. Учитывая, что Медведчук и сам на прямом контакте с высшими руководителями России.

Да и вряд ли бы в силу хотя бы своей опытности стал бы подобным образом передавать закрытую информацию для спецслужб.

Вопрос, откуда вообще у Медведчука "секретные данные" на брифинге не поднимался. И открыто ли дело об утечке этой информации - тоже неясно.

"Дело студентов". Речь об организации "Проминь", которая выдает гранты талантливым украинским абитуриентам на обучение в одном из питерских вузов.

Здесь факт госизмены Медведчука, да и вообще его причастности к данной структуре, не доказан. Баканов заявил, что студентов привлекали для последующей вербовки спецслужбами России. Однако сколько завербовано и какая доказательная база - не пояснил.

Интересно, что информацию о "Промини" не так давно - а именно через неделю после введения против Медведчука санкций СНБО - публиковал политолог Виталий Кулик. Он также писал, что это организация по "утечке мозгов" из Украины. Правда, ни словом не поминая Медведчука.

Здесь интересна аналогия. Мы уже рассказывали, что о "газовой скважине Медведчука" СМИ в Украине начали напоминать незадолго до того, как по этому поводу выдвинули подозрение. Как, к слову, и об "угольном бизнесе" Тараса Козака стали писать за пару недель до объявления первых санкций.

Также, как видим, после санкций против Медведчука, принятых 19 февраля, пошли "сливы" об организации "Проминь". Которые потом переродились в уголовное дело.

Но ключевой вопрос сейчас это, конечно, мера пресечения. Медведчука прокуратура хочет взять под стражу. Но этот вопрос в компетенции суда, который может не согласиться с ходатайством прокуроров. Тем более, что безальтернативность арест по статье "госизмена" была отменена еще в 2019 году Конституционным судом.