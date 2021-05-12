Хакеры получили доступ к личным данным и учетным записям десятков миллионов клиентов, курьеров и сотрудников испанского сервиса доставки Glovo.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на компанию по киберзащите Yarix.

У компании есть доказательства, что хакеры пытаются продать в даркнете украденный архив размером 160 гигабайт с именами, телефонными номерами, паролями и данными платежных систем клиентов примерно за 85 тыс долл.

"Хотя несанкционированная третья сторона имела доступ к номерам IBAN и налоговых номеров в течение короткого периода времени, мы можем подтвердить, что доступ к данным кредитных/дебетовых карт не осуществлялся", - заявил представитель Glovo.

По словам СЕО компании Yarix Мирко Гатто, фирма смогла получить выдержки из похищенной базы данных, которые включают реквизиты оплаты и учетные данные доступа к Glovo.

"Пользователям Glovo настоятельно рекомендуется изменить пароль и следить за своими кредитными карточками, чтобы убедиться в отсутствии аномальных платежей", - сказал Гатто.

Есть ли среди украденных данных информация об украинцах - неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что хакеры выложили в сеть данные о 1,3 млн пользователей Clubhouse.

Также сообщалось, что США обвинили российских хакеров в атаке на трубопровод в Техасе.