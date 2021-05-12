Правительство Украины предлагает Верховной Раде внести ряд изменений в Налоговый кодекс, в частности запретить выезжать за пределы страны руководителям предприятий-должников по налогам.

Соответствующий законопроект Кабинет министров Украины утвердил на заседании в среду, 12 мая.

Как объяснил министр финансов Сергей Марченко, налоговые нововведения позволят привлечь в государственный бюджет около 60 млрд гривен. Сделать это предлагается в том числе и за счет повышения полноты уплаты налогов и эффективности администрирования налогового долга.

В частности, предусматривается обеспечение источника погашения налогового долга на протяжении административного или судебного обжалования причин возникновения такого долга. В том числе и ограничение на основании решения суда права выезда за границу руководителя предприятия-должника до полного погашения налогового долга.

Напомним, Кабмин утвердил проект об увеличении налогов на добычу руды.

Какие еще решения были приняты на заседании правительства подробно писала "Страна".