"Укрпочта" отреагировала на намерение пчеловодов из Закарпатья судиться по причине гибели 8 млн пчел, которых компания перевозила в обычном грузовике Hyundai.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте "Укрпочты".

"Нам очень жаль, что так произошло, однако перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размещены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями, в грузовике также есть доступ к воздуху. Степень ответственности и вопрос компенсации будут определены после выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Также компания заявила о том, что прекратит предоставлять услугу перевозки насекомых в 2022 году.

"Учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов автоматическими сортировочными линиями невозможна, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги", - добавили в пресс-службе.

Напомним, причиной гибели пчел стало отсутствие кислорода и отсеков для проветривания в грузовике, которым компания доставляла насекомых, а их общую стоимость оценивают в 500 тыс. грн.

Как сообщалось, в прошлом году в шести районах Сумской области начали массово гибнуть пчелы, расследование мора вела полиция.