После апрельского меморандума с заправщиками, о котором мы уже писали (тогда Нефтегазовая ассоциация договорились с Минэкономики о ценах на бензин и дизель не выше 30 гривен за литр) власти пытаются найти новый инструмент сдерживания ценников на АЗС.

Теперь запускается декларирование цен на заправках. Соответствующее решение Кабмин принял еще 29 апреля, но опубликовали его только 11 мая.

В постановлении предусмотрена следующая схема - чтобы повысить ценник более чем на 1% (то есть, примерно на 27-30 копеек) заправщики должны будут подавать экономическое обоснование подорожания в Госпотребслужбу не менее чем за 20 дней.

Впрочем, как считает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, декларирование вряд ли сработает - в самом постановлении масса лазеек. Более того, ценники на АЗС и дальше будут расти - как минимум на 15-20 копеек каждую неделю. Это при том, что с начала мая бензин и дизель уже подорожали на 10-50 копеек за литр.

Владелец сети Prime Дмитрий Леушкин говорит, что Украина уже вышла на исторические максимумы по ценам на автотопливо, а в ближайшее время может их превысить. "Мы увидим не только 30 гривен за литр, но и 32 и 34", — говорит он.

"Страна" разбиралась, что происходит на топливном рынке, и смогут ли власти притормозить ценовой скачек.

Цены слетели с тормозов

"Страна" уже писала о ценовом ажиотаже на АЗС. С февраля по март бензин и дизель подорожали более чем на 4 гривны за литр. В апреле Кабмин решил взять ситуацию под контроль. Минэкономики подписало с Нефтегазовой ассоциацией (в нее входит 14 крупных сетей и оптовиков) о "рыночном регулировании цен" (их договорились держать не выше 30 гривен з литр). Взамен правительство пообещало более активно бороться с теневым рынком.

Ценники на крупных АЗС, в частности, ОККО и WOG, тогда действительно снизились. Вслед за ними начали давать скидки и мелкие сети.

Но с начала мая ценники снова пошли в рост.

По данным агентства "А-95", с 7 по 11 мая бензин и дизель на отечественных АЗС подорожали на 10- 50 копеек за литр. И на ряде заправок снова превысили планку в 30 гривен. Скажем, на KLO бензин А-95 стоит 30,39 гривен, на Shell - 30,14 гривен, на Socar - 31,98, в сети "Параллель" - 30,8, "Нефтек" - 31,39 гривен.

"Фактически крупные сети, которые в апреле снижали цены, с мая сняли «скидку». Отсюда статистическое подорожное до 50 копеек. В среднем же по рынку цены выросли на 15-20 копеек за литр", - говорит Рябцев.

Причин подорожания несколько. Во-первых, повышение нефтяных котировок. "Нефть прыгала до 70 долларов за баррель, поэтому подорожали нефтепродукты", - пояснил нам руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн. По его словам, запас роста цены на бензин из -за нефтяного фактора - еще порядка 1,2 гривны на литре.

"Высокие котировки нефти ведут к росту цен. Цена на дизельное топливо и бензины могла бы выросли еще больше, если бы не укрепление кура гривны.

Если нефтяные котировки продолжат рост, а курс национальной валюты не удастся удержать на текущем уровне, мы увидим новые, еще более повышенные ценники и на ценовых табло АЗС", — отмечает директор по развитию и маркетингу сети "БРСМ Нафта" Александр Мельничук.

По дизелю рост цен дополнительно подтолкнули также "страшилки" о возможном дефиците ресурса в мае. "На сегодня цена завышена на 70-80 копеек из-за ажиотажного спроса", - отмечает Леушкин.

Как будет работать схема декларирования цен

29 апреля Кабмин принял новое постановление - о декларировании цен на бензин и дизель. Схема следующая - если планируется рост цены более чем на 1% (то есть, на 27-30 копеек), компания должна предупредить об этом Госпотребслужбу за 20 дней плюс предоставить обоснование.

Сам механизм не нов. В прошлом году Кабмин своим постановлением определил список товаров, изменения цен по которым нужно заранее декларировать. В него попали, в частности, макароны, сливочное масло, молоко, яйца и пр. Теперь в этот список добавили еще и бензин и дизельное топливо.

К слову, как показывает практика, с случае с продуктами питания механизм декларирования цен не сработал. Всего в реестр декларирования внесли менее 500 изменений за весь год по всем субъектам хозяйственной деятельности. Хотя практически все продукты питания в Украине существенно подорожали, причем, ценники на них переписывают очень активно - едва ли не каждую неделю. Скажем, те же яйца за год выросли в цене почти вдвое, что вряд ли можно считать примером удачного сдерживания цен властями.

Как механизм декларирования будет работать в случае с топливом - вопрос пока открытый. "Практики использования такой схемы на топливном рынке до сегодняшнего дня не было, поэтому можно лишь предполагать как все пойдет. По моему мнению, это просто популизм - власти пытаются создать видимость, что борются с высокими ценами, а работает ли это на практике или нет - вопрос десятый. На самом деле способов обойти декларирование немало. Можно, к примеру, повышать цены менее чем на 1% хоть каждый день. И тогда ничего декларировать не нужно. Да и оспорить в суде это постановление Кабмина вполне реально, так как оно противоречит закону о хозяйственной деятельности, который дает право субъектам самим устанавливать цены на свою продукцию", — говорит Дмитрий Леушкин.

"Постановление Кабмина - это регуляторный акт, но на процедуру его прохождения, прописанную законом, попросту наплевали - не было ни общественного обсуждения, ни согласования с Государственной регуляторной службой. Да и где документ "бродил" со времени фактического принятия 29 апреля до момента публикации 11 мая - непонятно. В итоге в нем масса откровенных ляпов и лазеек для бизнеса. Скажем, что за товар такой - дизельное топливо? По кодам экономической деятельности это средние дистиляты. Точно так же официально нет товара "бензин А-95". Есть "автомобильный бензин А-95 Евро 5 или Евро-7". А, если по документам нет товаров, то, получается, и декларировать изменение их стоимости необязательно. Еще один вопрос - кто должен декларировать - производитель, владелец брэнда, владелец АЗС или ее арендатор. Все это - разные люди. Плюс как декларировать изменение цены на АЗС на трассах, если в стандартной декларации нужно указывать название населенного пункта. То есть, вопросов пока намного больше, чем ответов. Я уже не говорю о том, что не прописаны санкции за отказ от декларирования, да и будет ли мониторинг на 6,5 тысячах АЗС - непонятно", — отмечает Геннадий Рябцев.

"Петрашко будет получать от заправок каждого первого числа, а может и чаще, уведомления о возможном повышении цен на 10 гривен за литр через каждые 20 дней", — говорит Сергей Куюн.

Заправщики утверждают: с обоснованием заоблачных цен проблем не будет. Ведь в запасе - еще неизрасходованная наценка за февраль-март: тогда цены на опте выросли более чем на 5 гривен за литр, а в рознице - всего на 4,4 гривны. Да и сейчас ценники на импортные нефтепродукты активно растут.

Отдельный нюанс: почему власти отказались от практики меморандумов (в теории апрельские договоренности можно было продлить)? Как говорят наши источники, Минэкономики так и не выполнило прежнее обещание - зачистить рынок от нелегалов. То есть, власти не "отработали" даже те скидки, которые согласились дать в прошлом месяце АЗС.

"Отчет силовиков по мартовскому поручению премьера о борьбе с тенью на рынке нефтепродуктов был намечен на 15 апреля, но не состоялся по сей день. Да и никто особо не ждет от этого отчета каких-либо сенсаций, ведь всем и так видно – крупнейшие мини-НПЗ работают", — написал на своей странице в Фейсбуке руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн.

В личных беседах представители многих сетей говорят: ни на какие договоренности с Кабмином уже не пойдут, рентабельность, мол, и так невысокая, а работать себе в убыток пока «подзаборники» вовсю зарабатывают на «сером» топливе никто не хочет.

Что будет с ценами дальше?

По всем прогнозам, автомобильное топливо и дальше будет дорожать.

По словам Геннадия Рябцева, и бензин и дизель будут прибавлять в цене по 15-20 копеек каждую неделю, как минимум, до конца мая-середины июня.

Сергей Куюн говорит, что по бензину ценники могут вырасти в мае на 1,2 гривны. По дизелю все будет зависеть от того, насколько большим окажется дефицит топлива. Напомним: тема дефицита возникла после того, как поставщик ресурса "Роснефти" Proton Energy отказался от работы на украинском рынке (после зачистки близкой к нему сети Glusco), а нового трейдера пока не определили.

Плюс на белорусских НПЗ должен был начаться плановый ремонт. На сегодняшний день с дизелем от "Роснефти" пока все еще нет определенности, но вот белорусские заводы ремонт отложили. "Поставки идут, хотя, к примеру, Мозырский НПЗ все равно немного обрезал объемы", - говорит Леушкин.

"Всего из альтернативных источников придется завезти 250 тысяч тонн, это 40% рынка. Для понимания: рекорд у нас был всего в 150 тысяч тонн. Поэтому дефицит будет и ценники вырастут значительно", — говорит Сергей Куюн.

"Много дизеля заходит в порты, в частности Николаев, Херсон. На прошлой неделе даже умудрились доставить и слить ресурс в акватории Киева (недалеко от Южного моста, возле территории Асфальтобетонного завода и Храма преподобного Нестора Летописца). ДТ несколько дней перегружалось с плавучих барж в бензовозы насосами. Ресурс транспортирован на нефтебазу "Галнафтогаза" в Киевской области", - рассказал нам Мельничук.

По словам Леушкина, в Украину сейчас активно стекается я дизельное топливо со всего мира. "Идут поставки из Греции, Туркменистана, Турции, даже проскакивают индийские партии. Так что особого дефицита, по крайне мере, до начала июля, когда активно пойдет уборочная кампания, мы не прогнозируем", — говорит он.

Впрочем, на волне ажиотажа многие сети уже успели закупить у оптовиков дорогой дизель, и теперь вынуждены будут его распродать несколько недель по завышенным ценам, - подытожил Рябцев.