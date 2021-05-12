Эльвира Игнатьева и Венера Айзатова - учительницы школы №175 Казани, которые умерли от рук стрелка. Коллаж
Эльвира Игнатьева и Венера Айзатова - учительницы школы №175 Казани, которые умерли от рук стрелка. Коллаж "Страны"

12 мая в Казани похоронили жертв стрелка Ильназа Галявиева - семерых детей и двух учительниц - Эльвиру Игнатьеву и Венеру Айзатову. 

Эльвира Игнатьева преподавала английский язык. Она проводила занятия в том самом 8 "А". Молодая женщина - ей было всего 25 лет - заслоняла собой ученика. Первый выстрел пришелся в голову. Шансов выжить у нее не было.

55-летняя Венера Айзатова была учительницей начальных классов. В момент массового расстрела она проверяла тетрадки. Педагог вышла на шум и была ранена. В итоге оказалось, что смертельно. Таким образом она отвлекла внимание преступника на себя и, вероятно, спасла от гибели кого-то другого.  

"Страна" рассказывает истории Игнатьевой и Айзатовой. 

"Она нас прикрывала". Эльвира Игнатьева 

13 июля Эльвире Игнатьевой исполнилось бы 26 лет. Она окончила Казанский федеральный университет с красным дипломом. 

После вуза пошла на работу в школу, преподавала английский язык. 

Участвовала в конкурсе "Учитель года" в Казани, где заняла второе место. По итогам собеседования и тестирования получала грант "Наш новый учитель". 

Эльвира Игнатьева инстаграм

Коллеги рассказывают, что дети всегда тянулись к молодой учительнице. Говорят, что она всегда пыталась сделать учебный процесс увлекательным для учеников, находила и сама готовила новые форматы преподавания предмета. 

В день трагедии она занималась с учениками. Кабинет, где проходил урок, оказался незапертым. В него и зашел преступник. 

Игнатьева, увидев человека с оружием, закрыла собой от выстрелов детей. По словам близких, собравшихся на похоронах, ее последними словами были: "Прощайте, дети".

Родители 8 "А", узнав о стрельбе в школе, сразу стали звонить классному руководителю, которым по совместительству была Эльвира. На звонок она уже не ответила.

Мамы говорят об учительнице с большой теплотой. "Она вела нас с 5-го класса. Она была очень простым человеком, можно сказать, святая, очень добрая и справедливая была, даже слишком мягкая. У нас шумный класс, мы постоянно что-то вытворяли. Эльвире Николаевне постоянно за нас попадало от директора. Но она нас прикрывала, почти не кричала на нас. Когда выслушивала все от директора, отвечала: "Ладно, это в последний раз так. Я с ними поговорю", - рассказала Дарина, мать одного из учеников Игнатьевой. 

 

Другие близкие и коллеги вспоминают Эльвиру Игнатьеву как всегда позитивного человека - доброго, веселого и излучающего оптимизм. 

Молодая женщина любила гулять с друзьями по Казани, занималась в спортивном клубе, ходила на пикники и в кино. Она скромно одевалась и любила красивый макияж. Обожала цветы, которые благодарные ученики дарили на праздники. 

Эльвира Игнатьева

Эльвира Игнатьева фото

учительница Эльвира Игнатьева

Эльвира Игнатьева фотографии

Эльвира Игнатьева инста

Сегодня Эльвира Игнатьева могла готовиться к празднованию Ураза-Байрама после окончания священного месяца Рамадана и радоваться теплому майскому дню в Казани.

Но из-за бесчеловечного преступления Ильназа Галявиева, которого суд отправил за решетку до вынесения приговора, 12 мая учительницу английского языка похоронили. 

"Как ангел она была, называли ее так..." - сказал во время прощания дядя Эльвиры Талгат Гумеров. 

По мусульманской традиции близкие мужчины помолились на могиле, усыпанной ромашками, розами, гвоздиками. 

Эльвира Игнатьева похороны

Эльвира Игнатьева могила

"В класс она не вернулась". Венера Айзатова 

55-летняя Венера Айзатова всю жизнь проработала учительницей младших классов.

Ее стаж составлял 34 года. Была удостоена профессиональных наград, в том числе "Учитель цифрового века" за активное применение в работе современных информационных технологий. 

О дне, когда преступник лишил жизни Айзатову, рассказала ее сестра Римма. 

"Как рассказывают дети, она сидела в классе, проверяла тетради. У нее не было своего урока, но она присутствовала на уроке английского, который вела другая учительница. Тут Венера услышала хлопок или выстрел и вышла из кабинета, чтобы посмотреть, что там происходит. Мы не знаем, защищала она детей или просто только вышла. Но больше в класс она не вернулась", - рассказала Римма. 

Коллеги высказывают мнение, что таким образом Венера спасла жизнь другим, поскольку в кабинет преступник не пошел.

Венера Айзатова

Учащиеся 4 класса, классным руководителем которого была Айзатова, не могут прийти в себя, не верят, что учительницы больше нет в живых. 

Своему преподавателю ученик недавно посвятил такое сочинение: 

"Я ученик 4-ого класса 175 школы. Наш классный (руководитель) - самый классный! Школа для многих из нас второй дом. Мы проводим в ней много времени. Именно поэтому все учителя для нас, как вторые мамы. Они всегда нам помогут решить не только школьные проблемы, но и личные.

У меня тоже есть любимый учитель. Это Айзатова Венера Султановна. Она мой классный руководитель. Я с радостью иду на ее уроки. Венера Султановна умная, добрая, понимающая, не очень строгая. А еще она редко ставит плохие оценки, говорит: "Нам двойки не нужны, нам нужны знания".

На уроках литературы и окружающего мира она очень интересно рассказывает, а мы с удовольствием ее слушаем и отвечаем на вопросы. Вот такая моя любимая учительница!"

По словам мамы мальчика, написавшего этот рассказ про Венеру Султановну, у учительницы остались дочь и два маленьких внука. 

Венера Айзатова

В этом году учительница уже не поедет с семьей дочери на море. А внуки будут знать любимую бабушку по фотографиям. 

Венера Айзатова фото

Венеру Султановну тоже похоронили по мусульманским обычаям. Во время прощания было не протолкнуться. Проводить в последний путь ее пришли целые поколения выпускников.

Венера Айзатова похороны 

Дочь Венеры Айзатовой плакала на могиле матери. 

Венера Айзатова могила

Учителей школы №175 российские власти рекомендует представить к наградам. Эльвиру Игнатьеву и Венеру Айзатову - посмертно. 

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