12 мая в Казани похоронили жертв стрелка Ильназа Галявиева - семерых детей и двух учительниц - Эльвиру Игнатьеву и Венеру Айзатову.

Эльвира Игнатьева преподавала английский язык. Она проводила занятия в том самом 8 "А". Молодая женщина - ей было всего 25 лет - заслоняла собой ученика. Первый выстрел пришелся в голову. Шансов выжить у нее не было.

55-летняя Венера Айзатова была учительницей начальных классов. В момент массового расстрела она проверяла тетрадки. Педагог вышла на шум и была ранена. В итоге оказалось, что смертельно. Таким образом она отвлекла внимание преступника на себя и, вероятно, спасла от гибели кого-то другого.

"Страна" рассказывает истории Игнатьевой и Айзатовой.

"Она нас прикрывала". Эльвира Игнатьева

13 июля Эльвире Игнатьевой исполнилось бы 26 лет. Она окончила Казанский федеральный университет с красным дипломом.

После вуза пошла на работу в школу, преподавала английский язык.

Участвовала в конкурсе "Учитель года" в Казани, где заняла второе место. По итогам собеседования и тестирования получала грант "Наш новый учитель".

Коллеги рассказывают, что дети всегда тянулись к молодой учительнице. Говорят, что она всегда пыталась сделать учебный процесс увлекательным для учеников, находила и сама готовила новые форматы преподавания предмета.

В день трагедии она занималась с учениками. Кабинет, где проходил урок, оказался незапертым. В него и зашел преступник.

Игнатьева, увидев человека с оружием, закрыла собой от выстрелов детей. По словам близких, собравшихся на похоронах, ее последними словами были: "Прощайте, дети".

Родители 8 "А", узнав о стрельбе в школе, сразу стали звонить классному руководителю, которым по совместительству была Эльвира. На звонок она уже не ответила.

Мамы говорят об учительнице с большой теплотой. "Она вела нас с 5-го класса. Она была очень простым человеком, можно сказать, святая, очень добрая и справедливая была, даже слишком мягкая. У нас шумный класс, мы постоянно что-то вытворяли. Эльвире Николаевне постоянно за нас попадало от директора. Но она нас прикрывала, почти не кричала на нас. Когда выслушивала все от директора, отвечала: "Ладно, это в последний раз так. Я с ними поговорю", - рассказала Дарина, мать одного из учеников Игнатьевой.

Другие близкие и коллеги вспоминают Эльвиру Игнатьеву как всегда позитивного человека - доброго, веселого и излучающего оптимизм.

Молодая женщина любила гулять с друзьями по Казани, занималась в спортивном клубе, ходила на пикники и в кино. Она скромно одевалась и любила красивый макияж. Обожала цветы, которые благодарные ученики дарили на праздники.

Сегодня Эльвира Игнатьева могла готовиться к празднованию Ураза-Байрама после окончания священного месяца Рамадана и радоваться теплому майскому дню в Казани.

Но из-за бесчеловечного преступления Ильназа Галявиева, которого суд отправил за решетку до вынесения приговора, 12 мая учительницу английского языка похоронили.

"Как ангел она была, называли ее так..." - сказал во время прощания дядя Эльвиры Талгат Гумеров.

По мусульманской традиции близкие мужчины помолились на могиле, усыпанной ромашками, розами, гвоздиками.

"В класс она не вернулась". Венера Айзатова

55-летняя Венера Айзатова всю жизнь проработала учительницей младших классов.

Ее стаж составлял 34 года. Была удостоена профессиональных наград, в том числе "Учитель цифрового века" за активное применение в работе современных информационных технологий.

О дне, когда преступник лишил жизни Айзатову, рассказала ее сестра Римма.

"Как рассказывают дети, она сидела в классе, проверяла тетради. У нее не было своего урока, но она присутствовала на уроке английского, который вела другая учительница. Тут Венера услышала хлопок или выстрел и вышла из кабинета, чтобы посмотреть, что там происходит. Мы не знаем, защищала она детей или просто только вышла. Но больше в класс она не вернулась", - рассказала Римма.

Коллеги высказывают мнение, что таким образом Венера спасла жизнь другим, поскольку в кабинет преступник не пошел.

Учащиеся 4 класса, классным руководителем которого была Айзатова, не могут прийти в себя, не верят, что учительницы больше нет в живых.

Своему преподавателю ученик недавно посвятил такое сочинение:

"Я ученик 4-ого класса 175 школы. Наш классный (руководитель) - самый классный! Школа для многих из нас второй дом. Мы проводим в ней много времени. Именно поэтому все учителя для нас, как вторые мамы. Они всегда нам помогут решить не только школьные проблемы, но и личные.

У меня тоже есть любимый учитель. Это Айзатова Венера Султановна. Она мой классный руководитель. Я с радостью иду на ее уроки. Венера Султановна умная, добрая, понимающая, не очень строгая. А еще она редко ставит плохие оценки, говорит: "Нам двойки не нужны, нам нужны знания".

На уроках литературы и окружающего мира она очень интересно рассказывает, а мы с удовольствием ее слушаем и отвечаем на вопросы. Вот такая моя любимая учительница!"

По словам мамы мальчика, написавшего этот рассказ про Венеру Султановну, у учительницы остались дочь и два маленьких внука.

В этом году учительница уже не поедет с семьей дочери на море. А внуки будут знать любимую бабушку по фотографиям.

Венеру Султановну тоже похоронили по мусульманским обычаям. Во время прощания было не протолкнуться. Проводить в последний путь ее пришли целые поколения выпускников.

Дочь Венеры Айзатовой плакала на могиле матери.

Учителей школы №175 российские власти рекомендует представить к наградам. Эльвиру Игнатьеву и Венеру Айзатову - посмертно.