Советский районный суд Казани избрал меру пресечения казанскому стрелку Ильназу Галявиеву, который 11 мая устроил бойню в местной школе.

Следствие ходатайствовало об избрании для Галявиева меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - на время проведения досудебного расследования. Сам стрелок против этого не возражал.

"Страна" следила за судебным заседанием в текстовом онлайне.

Прямая трансляция из зала суда:

18:45 На вопросы журналистов отвечает прокурор. Он говорит, что пока статье "терроризм" в деле нет. Информацию о том, что Галявиев голодает он не стал комментировать.

Прокуратура пока не сообщает, сколько лет грозит обвиняемому, поскольку еще не закончено расследование.

На информацию о том, что стрелок пытался покончить с собой после задержания, прокурор говорит, что официально такое происшествие не регистрировалось.

Результатов экспертизы на наличие психотропных средств в организме обвиняемого, еще нет.

18:42 Суд арестовал Галявиева на два месяца. Его увели из зала суда.

18:37 Судья зачитывает постановление.

18:25 В перерыве журналисты вновь спрашиваются, раскаивается ли Галявиев, принимал ли он наркотические препараты в день убийства и что он скажет своей маме. Он не отвечает.

18:23 Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

18:16 Обвиняемый не против ареста. Его адвокат тоже.

18:14 Галявиев не отрицает вину, смягчающих обстоятельств у него нет. Следствие просит на время проведения расследования заключить его под стражу сроком на два месяца.

18:10 Следствие описывает преступление. Говорят, что обвиняемый произвел не менее 17 выстрелов. Перечисляют фамилии погибших и раненых.

18:07 Устанавливают личность. Галявиев отвечает на вопросы о семейном положении, месте проживания, роде деятельности. Он говорит, что не работает, учится, не имеет хронических и тяжёлых заболеваний.

18:04 Вошел судья. Заседание началось.

18:03 "Зачем вы детей убили? Почему вы улыбаетесь?" - спрашивают журналисты, но Галявиев молчит.

18:01 Обвиняемый сел на скамью.

17:57 "Вы понимаете, что вы сделали? Раскаиваетесь? Что вы молчите?" - выкрикивает кто-то из журналистов.

Стрелок игнорирует вопросы.

17:53 Завели Галявиева. Он в стеклянном боксе в окружении полиции.

17:47 Вот-вот заведут обвиняемого. Журналистов просят соблюдать тишину.

17:46 В зал зашел представитель следствия.

17:45 В школе "казанского стрелка" вспоминают, как тихого и нелюдимого. Проблем с поведением у него не было, учился хорошо.

17:41 Сегодня Следственный комитет сообщил, что в 2020 году Галявиеву поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. На учете у психиатра или нарколога он не состоял.

"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - заявили в СК.

17:37 В суде усиленная охрана. На месте представители спецподразделений.

17:35 Журналисты собрались в зале. Галявиева еще нет, но его уже привезли в суд.

Напомним, во вторник, 12 мая, в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом. Известно также, что его семья была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было.

В результате теракта погибли девять человек, в их числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Мы публиковали список убитых нападавшим Галявиевым.

У школы, где 19-летний парень расстрелял учеников и учителей, образовался стихийный мемориал. Также жители Казани стали нести к зданию школы цветы и детские игрушки.

Ранее "Страна" реконструировала трагические события, произошедшие в казанской гимназии 11 мая.

Также сообщалось, что перед стрельбой в гимназии казанский террорист поджег свою квартиру.