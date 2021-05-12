Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук прибыл к генпрокурору для получения уведомления о подозрении. Но не может попасть к Венедиктовой. Секретарь говорит, у неё сейчас "важный звонок" и не пропускает Медведчука и сопровождающих его лиц.

Соответствующее видео публикует телеграм-канал Политика Страны.

"Вот так вот - приходишь получить подозрение вместе с ходатайством об отправке в тюрьму. А тебя ещё и ждать заставляют. Бардак", - указывается в описании к видео

Напомним, в среду, 12 мая, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук явился в Генпрокуратуру, чтобы принять участие в следственных действиях.

О намерении явиться в Генпрокуратуру адвокаты Медведчука сообщили ранее днем 12 мая.

11 мая "Страна" сообщала, что нардепам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене, покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму, кроме того Медведчука подозревают в создании организации "Проминь". При этом ни Медведчуку, ни Козаку еще не вручили подозрения.

"Страна" подробно анализировала перспективы дела против народных депутатов.

В свою очередь Медведчук расценил происходящее как политическую расправу за его принципиальную политическую позицию.