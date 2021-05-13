В Киеве обостряется борьба за то, как увековечат память жертв Бабьего Яра. Там нацисты в 1941 году расстреляли десятки тысяч людей - евреев, ромов, советских военнопленных и других.

В конце года власти согласовали постройку мемориала, который профинансируют бизнесмены из Украины, Израиля и России. Однако участие спонсоров из РФ вызвало гнев националистов, которых поддержал Порошенко и его партия.

Сейчас конфликт активизировался - поскольку до 80-летия трагедии осталось не так много времени. К этой годовщине должны окончательно утвердить все документы по строительству.

Сорвут ли у Порошенко создание мемориального комплекса - разбиралась "Страна".

Каким хотят сделать мемориал в "Бабьем Яру"

В "Бабьем Яру" готовят два проекта - масштабный, за деньги благотворительного фонда, который спонсируют украинские, израильские и российские бизнесмены, и более скромный - государственный. Который пока не спонсирует никто.

Неправительственный мемориал "BABYN YAR Holocaust Memorial Center" - это проект, художественной концепцией которого занимался скандальный российский режиссер Илья Хржановский. Его планируют открыть в 2023 году.

Мемориальный Центр объединит музей, исследовательские институты, библиотеку, архив и мультимедийную онлайн-платформу. А также пространство для молитвы, в состав которого войдут синагога, церковь, мечеть и неконфессиональное пространство, образовательно-игровое пространство для детей, центр реабилитации последствий психологической травмы.

Вот несколько эскизов этого проекта:

В ближайший год главным направлением работы Мемориального Центра станет развитие онлайн-проектов, посвященных биографиям жертв Бабьего Яра, создание визуального архива.

В рамках этого проекта уже работают аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле" и аудиоинсталяция "Дорога Скорби" и у памятника "Менора", где через динамики зачитывают имена расстрелянных.

Инсталляций "Зеркальное поле" с простреленными зеркальными колоннами

Создать новый мемориал в Бабьем Яру решили в 2015 году. В офис тогда еще кандидата в мэры Киева Виталия Кличко пришел заслуженный скульптор Михаил Рева и девелопер Павел Фукс. Они представили идею создания нового мемориала в Бабьем Яру. Задумывалось создать масштабный проект по типу комплекса "Яд Вашем" в Израиле или Музея Холокоста в Нью-Йорке. Кличко поддержал проект и стал искать деньги.

Идеей заинтересовались российские и украинские бизнесмены - Михаил Фридман и Герман Хан, Виктор Пинчук.

Земля в Бабьем Яру тогда была в аренде у политика Вадима Рабиновича, который тоже хотел создать мемориал, но в итоге уступил право аренды.

2016 год - создание Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр". Фото: Википедия

В 2017 году создали наблюдательный совет фонда. Кроме спонсоров туда вошли Владимир Кличко, бывший гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, музыкант и политик Святослав Вакарчук, экс-президент Польши Александр Квасьневский, главный раввин Украины Яков Дов Блайх, экс-президент Леонид Кравчук и другие. Возглавил совет диссидент и израильский политик Натан Щаранский.

По предварительным оценкам, на строительство Мемориального центра нужно порядка $100 миллионов.

Распределение денег спонсоров. Информация: babynyar.org/ua

В 2016 году, почти одновременно со стартом проекта Фридмана-Хана, возник государственный проект Музея памяти жертв Бабьего Яра, Украинского музея Холокоста и мемориального парка. По примерным подсчетам, на создание этого мемориала понадобится $30-40 миллионов.

Музей предполагается разместить в реконструированном здании бывшей конторы еврейского кладбища. Помещение выбрали не случайно. Немецкая аэрофотосъемка военного времени показала, что вокруг здания не было захоронений. Это важный момент, поскольку иудаизм запрещает строить что-либо на костях.

Здание бывшей конторы еврейского кладбища, где собираются открыть музей

Концепция была разработана Институтом истории НАНУ. Ее заказал Кабмин через Минкультуры. Рабочую группу по координации строительства мемориала "Бабий Яр" в Киеве возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Министр культуры информационной политики Александра Ткаченко в прошлом году анонсировал, что государственный мемориал собираются открыть в 2021 году.

Были предложения объединить два проекта, но они не воплотились в реальность. Звучали и предложения, оставить только один проект - государственный.

В итоге в прошлом году президент Владимир Зеленский одобрил частный проект, но от государственного не отказался.

Летом стороны договорились о координации при подготовке мероприятий к 80-летию трагедии, которую отмечают в 2021 году. В сентябре член Набсовета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Рональд Лаудер и министр Александром Ткаченко в присутствии Владимира Зеленского подписали Меморандум о сотрудничестве.

По нему строиться будет частный проект за деньги инвесторов - то есть не за счет бюджета. Когда при этом возведут государственный комплекс - непонятно.

Однако против такой концепции мемориала выступила сводная тусовка "порохоботов" и националистов. Что ставит под вопрос вероятность реализации этого проекта. И уже вызвало беспокойство в еврейской общине Украины.

Чем "порохоботам" не понравился мемориал в Бабьем яру

В феврале 2021 года народные депутаты "Евросолидарности", националисты и ряд журналистов призвали мэра Киева и депутатов горсовета остановить "российский проект" строительства центра Холокоста "Бабий Яр".

Обращение подписали 89 человек. Их возмущение вызвало участие в проекте российских бизнесменов Фридмана и Хана. Кроме того, авторы не поддерживают и создание синагоги на территории Кирилловского кладбища в Бабьем Яру. Она, как говорится в документе, "потенциально небезопасна для международного имиджа Украины". В чем именно опасность - не поясняется.

"В течение 2020 года в СМИ появились около 200 публикаций и несколько коллективных обращений, в том числе два обращения украинских евреев, с тысячами подписей в поддержку украинского проекта и с критикой российского проекта мемориализации Бабьего Яра", - рассказали авторы письма.

Правда, как мы покажем ниже, украинские евреи как раз оппонируют этой точке зрения.

У Порошенко выступают за проект мемориала от Института истории Украины НАНУ. И требуют у Киеврады рассматривать его, а не "российский" вариант.

Среди подписантов - депутаты от "Евросолидарности" - Владимир Вятрович, Мустафа Джемилев, Николай Княжцкий и другие. Автографа самого Порошенко там нет, но его пресс-служба отдельно заявила, что "Петр Порошенко и партия "Европейская солидарность" категорически против попыток представителей страны-агрессора создать мемориальный комплекс, который может быть использован для дискредитации украинского государства и украинцев".

Также свою подпись поставили глава комитета по Национальной премии Иван Дзюба, журналисты Виталий Портников и Виталий Гайдукевич, обвиняемый в убийстве человека националист Сергей Стерненко, экс-нардеп Андрей Левус, сын главы УПА Романа Шухевича Юрий, писатели Оксана Забужко и Юрий Андрухович и другие.

От еврейских организаций на стороне подписантов выступил общественный деятель Иосиф Зисельс, который известен адвокатированием ОУН и УПА относительно их роли в Холокосте.

Обращает на себя внимание, что подписанты полемизируют не по сути проекта. А в связи с тем, что мемориал будут финансировать российские олигархи.

При этом самостоятельно профинансировать мемориал, вместо Фридмана и Хана, тот же Порошенко не обещает. И выступает лишь за государственный проект комплекса, под который пока нет денег.

Другими словами, националисты торпедируют единственный реальный проект мемориала, под который есть средства. И если его отменят, то скорее всего в Бабьем Яру не построят ничего. Как в случае с государственным комплексом в честь "Революции достоинства", который за несколько лет даже не начали возводить.

Что известно о российских спонсорах мемориала

Михаил Фридман и Герман Хан - крупные российские бизнесмены, оба родом из Украины. Учредители международной инвестиционной компании LetterOne, штаб-квартира которой находится в Люксембурге.

Материнская компания LetterOne - "Альфа-групп". Среди прочего, ей подконтрольны:

Альфа-Банк, а также лизинг и страхования,

"Билайн" и Turkcell - крупнейшие операторы мобильной связи России и Турции,

"Перекресток", "Пятерочка", "Карусель" - семь крупнейших продуктовых супермаркетов в России формата "у дома",

марки воды "Святой Источник" и "Боржоми".

В холдинг Фридмана и Хана входят Альфа-Банк (Украина) и "Моршинская", которая в том числе производит "Боржоми" для украинского рынка, "Миргородскую", "Трускавецкую" , "Аляску".

С 2014 года после продажи еще одного своего бизнеса - доли в ТНК-BP (третья в России по объему добычи нефти) - они вложили вырученные 10 миллиардов долларов в новую компанию LetterOne Group с целью инвестировать в разведку и добычу нефти и газа.

Новая компания L1 Energy, входящая в состав LetterOne, подключались к изучению проектов, разведке и добаче газа в России, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Михаил Фридман - с состоянием в 15,5 миллиардов долларов занимает №11 в списке российского "Форбс".

Он на одну строчку выше олигарха Романа Абрамовича. Также, для сравнения, у богатейшего украинца Рината Ахметова по итогам прошлого года капитал меньше чем у Фридмана в два раза - 7,6 миллиардов.

57-летний бизнесмен - уроженец Львова. В УССР он провел только детство. Уже в 1986 году поступил в Московский институт стали и сплавов. После развала Союза принял гражданство России. Сейчас у него также есть паспорт Израиля.

При этом своей малой родины Фридман не забывал и спонсировал там Международный джазовый фестиваль, который за это бойкотировали праворадикалы. Также, по слухам, Фридман дружен со своим земляком - музыкантом и создателем партии "Голос" Святославом Вакарчуком. Впрочем, обе стороны опровергали факт того, что Фридман финансировал политические проекты Вакарчука.

Трудовой путь начал в должности инженера-конструктора завода "Электросталь" в Московской области. Потом начал заниматься предпринимательской деятельностью.

С Ханом Фридман дружит с 1989 года - познакомились они во время учебы в Москве. Вместе создали компанию "Альфа-Фото", которая распечатывала фотографии и занималась копировальным оборудованием. В итоге эта организация увеличилась до экосистемы "Альфа", самый известный проект которой - одноименный банк.

Фридман - учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса. Проживает в Лондоне и называется самым богатым человеком столицы Британии.

Герман Хан - №18 в списке российского "Форбс", его состояние оценивается в более чем в 10,1 миллиардов долларов.

59-летний Хан - уроженец Киева. Его первый бизнес - кооператив "Александрина", занимавшийся пошивом одежды. Помимо последующей работы с Фридманом в "Альфа", он возглавлял Тюменскую нефтяную компанию.

Гражданство - РФ и Израиль. Член бюро президиума Российского еврейского конгресса. То есть оба бизнесмена в том числе по этой линии дают деньги на мемориал в Бабьем Яру.

Герман Хан, а точнее его родственник, был участником громкого судебного процесса в США. Зять бизнесмена - юрист Алекс ван дер Зваан, муж его старшей дочери Евы - стал первым человеком, получившим тюремный срок в рамках расследования спецпрокурора Мюллера.

Его обвиняли в даче ложных показаний агентам ФБР по поводу своего сотрудничества с младшим партнером Пола Манафорта, Риком Гейтсом. Алекс ван дер Зваан дал признательные показания, отправился в тюрьму, но в 2020 году президент Дональд Трамп его помиловал.

Возвращаясь к самому Хану, в сентябре 2016 года вместе с Михаилом Фридманом он поддержал инициативу создания мемориала Холокоста в Бабьем Яру в Украине - по причине того, что оба являются уроженцами Украины и как дань памяти жертвам трагедии.

И Фридмана, и Хана СМИ называют близкими к Путину. По этому поводу они, кстати, судились.

В 2016 году оба выиграли в лондонском суде дело из-за публикации так называемого "досье Трампа", которое готовил бывший агент британской разведки МИ-6 Кристофер Стил.

В документе говорилось, что оба акционеры Альфа-банка неофициально консультируют Владимира Путина.

Доказательству этому в итоге не было предъявлено. В связи с чем судья поручил исправить содержание доклада, а также выплатить по 18 000 фунтов стерлингов компенсации.

При этом Фридман в российских бизнес-тусовке считается человеком скорее оппозиционных по отношению к Кремлю взглядов. Хотя он и его партнеры по бизнесу их публично не педалируют по понятным причинам (у них сохраняется крупный бизнес в России).

"Используют Бабий Яр в политической борьбе". Реакция еврейских организаций

Мнение большинства еврейских организаций Украины резко контрастирует с той повесткой, которую продвигает "Евросолидарность" и другие.

Сразу после письма противников "российского" мемориала центр Холокоста "Бабий Яр" в феврале объявил сбор подписей в пользу комплекса Фридмана-Хана.

"Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе. Мы призываем все политические силы прекратить спекуляции на теме Холокоста, прекратить разделять евреев, у которых погибли родственники от Шоа (катастрофа мирового еврейства - Ред.), на правильных и неправильных. Использовать память о такой трагедии в политической борьбе невозможно", - заявили представители десятков региональных еврейских общин, а также все украинские раввины, включая главного - Якова Дох Блайха.

Также под обращением подписались десятки граждан Украины, которые не представляют никаких организаций.

В последние дни борьба за мемориал усилилась. Что объясняется приближением 80-летия трагедии.

В конце апреля на сайте Киевсовета появилась петиция за государственный вариант комплекса. Ее сейчас усиленно продвигают связанные с Порошенко группы - например "Рух опору капітуляції", который требует предотвратить "российскую аннексию Бабьего яра".

Впрочем, на данный момент эта петиция набрала 608 голосов из 10 тысяч необходимых. То есть темпы с конца апреля довольно невысокие.

Тем не менее, 12 мая Объединенная еврейская община Украины опубликовала тревожное сообщение.

"Некоторые общественные организации, без всяких оснований имитируя мнение всей еврейской общины Украины, препятствуют строительству мемориального центра в Бабьем Яру", - говорится в обращении.

"Существует высокий риск того, что в Бабьем Яру мемориальный комплекс не будет построен никогда. Объединенная еврейская община Украины заявляет о полной поддержке строительства Мемориала памяти в Бабьем Яру Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр". ОЕОУ призывает лидеров еврейских организаций Украины выступить в поддержку строительства мемориального комплекса в Бабьем Яру и начинает сбор соответствующих писем", - заявляет объединенная община.

Сорвут ли строительство мемориала?

Итак, резюмируя - еврейские организации Украины (за весьма редким исключением) выступают за мемориальный комплекс, который возведут за деньги в том числе российских инвесторов.

Оба из которых - родом из Украины и являются активистами всемирного еврейского движения. То есть их роль в создании мемориала выглядит оправданной.

У Порошенко же срывают этот проект по формальным признакам - участие российских бизнесменов. Но по сути это выглядит уже как антисемитская акция - учитывая, что среди украинских евреев проект мемориала одобряется почти единодушно.

Какую позицию по итогу займут украинские власти?

С одной стороны, при Зеленском многие проекты с участием россиян торпедируются в зародыше. Как, например, поставки вакцины от коронавируса.

С другой стороны, за проект в Бабьем Яру вступились многие украинские бизнесмены и политики (включая Кличко). Также его поддерживают по линии Израиля. И, что самое главное, скорее всего не будет противодействия по линии посольства США.

Поэтому пока прогноз на создание мемориала - более-менее благоприятный. В то же время примеров, когда власть прогнулась под требования "порохоботов" и праворадикалов очень много. Поэтому тревога еврейских общин в данном случае имеет под собой основания.