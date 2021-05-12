Западные ученые опубликовали в американском научном журнале Science материал, посвященный экологической угрозе в Припяти, которая якобы возникла на фоне возобновления ядерных реакций внутри саркофага НБК (Новый безопасный конфайнмент, проект "Укрытие"), накрывающем 4-й энергоблок в Припяти.

В свою очередь Институт проблем безопасности атомных электростанций Украины (ИПБАЭ) заверил, что уровень радиации на объекте не превышает нормы.

Об этом идет речь в материале "Страны".

Авторы публикации в научном издании Science сообщили, что сейчас возникла угроза возобновления ядерных реакций внутри объекта "Укрытие", так как там растет количество опасных нейтронов.

По мнению исследователей, это связано с дождевой водой, которая просачивается внутрь саркофага. Скопление влаги в "Укрытии" замедляет нейтроны и увеличивает их шансы поразить и расщепить ядра урана, что может привести к ухудшению экологической ситуации в Чернобыле, полагают ученые.

ИПБАЭ в свою очередь утверждает, что сотрудники института следят за ситуацией на объекте - они также зафиксировали рост радиации, однако, по их словам, опасности это не несет.

"Этот рост не превышает установленных пределов безопасности, контролируемых с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности. Еще в 2015 году было предусмотрено увеличение плотности потока" - заявила пресс-служба института.

Тем не менее, украинские ученые настаивают на том, что сейчас необходимо более пристально изучить ситуацию вокруг "Укрытия". В 2016 году для этого они создали специальную программу мониторинга, но на нее денег. "Однако на текущий момент времени ГСП ЧАЭС не обеспечена соответствующими ресурсами для реализации этой программы", - написали ученые.

Напомним, 10 июля 2019 года Евросоюз передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции.

В прошлом месяце, 26 апреля, мир вспоминал трагедию на ЧАЭС, произошедшую 35 лет назад. СБУ опубликовала рассекреченные документы КГБ об аварии, среди которых и первый доклад "наверх".