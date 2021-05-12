Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который прибыл в Офис генпрокура 12 мая, заявил, что не бриться ареста и готов к нему.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из ОГПУ.

"Я не могу комментировать по каким либо месторождениям, я подозрение не читал, мне его не вручили и я не готов разговаривать о том, что мне пытается вручить Генеральная прокуратура. Расцениваю это как действия направленные в порядке политических репрессиий", - заявил Медведчук.

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Напомним, в среду, 12 мая, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук явился в Генпрокуратуру, чтобы принять участие в следственных действиях.

О намерении явиться в Генпрокуратуру адвокаты Медведчука сообщили ранее днем 12 мая.

11 мая "Страна" сообщала, что нардепам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене, покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму, кроме того Медведчука подозревают в создании организации "Проминь". При этом ни Медведчуку, ни Козаку еще не вручили подозрения.

"Страна" подробно анализировала перспективы дела против народных депутатов.

В свою очередь Медведчук расценил происходящее как политическую расправу за его принципиальную политическую позицию.