Кабинет министров Украины утвердил законопроект о повышении ставок ренты по добыче полезных ископаемых через их привязку к ценам на эту продукцию.

Соответствующее решение было принято в среду, 12 мая, на выездном заседании правительства.

Отметим, что "Страна" уже писала об этом законопроекте, который уже прозвали "проектом по раскулачиванию Ахметова", поскольку он повышает ставки ренты на добычу железной руды, стоимость которой за последние годы выросла более чем в три раза. Предприятия, принадлежащие Ринату Ахметову являются крупнейшими добытчиками железной руды в Украине и одними из крупнейших в мире.

При этом сам законопроект пока не был представлен общественности. Поэтому еще непонятно, насколько сильным на самом деле будет удар по Ахметову.

Как писала "Страна", в проекте хотят не просто увеличить ренту, но и полностью поменять базу налогообложения. Налог в 5% планируют взимать с рыночной цены руды (на Platts China). Сейчас ренту считают от цены себестоимости руды (ставка - 11-12%). Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Также мы подробно писали о том, что еще принял Кабмин на сегодняшнем заседании.