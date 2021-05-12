В среду, 12 мая, у главы исполнительного комитета партии "УДАР", многолетнего соратника и кума мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного проводят обыски из-за возможного ущерба бюджету на 19,5 миллионов гривен.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников.

В пресс-службе прокуратуры Киева "Стране" сообщили, что следственные действия начались несколько часов назад, поэтому пока не будут называть фамилию.

"Пока не завершились следственные действия - мы не называем детали. Ближе к шести вечера, когда, возможно, будут какие-то результаты или изъяты какие-то документы", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее "Страна" писала, что Киевская городская прокуратура вместе с сотрудниками фискальной службы проводят обыски в здании "Киевзеленстроя" и в офисах подрядных предприятий в рамках дела об уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн гривен.

Летом 2016 года "Страна" рассказывала, что у Палатного совместный с Виталием Кличко бизнес, связанный с элитной недвижимостью. Кроме того, с мэром Киева его связывает не только бизнес, но и родство. Виталий крестил Никиту, старшего ребенка Артура Палатного от первого брака.

Отметим, что данный обыск стал уже четвёртым для близкого окружения Кличко.

Сегодня проходят обыски в "Спецжитлофонде" в рамках дела об расхищении 10 млн гривен. Также обыски проходят в корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в городе Киеве на сумму более 18 млн гривен.

Согласно материалам следствия, частная компания — регулярный победитель тендеров на проведение работ по заказу "Киевавтодор" на сумму более 1,9 млрд гривен. В ходе проведенных накануне обысков в подрядных организаций, задействованных в противоправной схеме, были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму более 7 млн гривен, печати предприятий и компьютерная техника.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Киевская городская прокуратура вместе с сотрудниками фискальной службы проводят обыски в здании "Киевзеленстроя" и в офисах подрядных предприятий в рамках дела об уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн гривен.