В среду, 12 мая, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, которому днем ранее объявили о подозрении в государственной измене, явился в Генпрокуратуру, чтобы принять участие в следственных действиях.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Медведчук заявил о давлении на него, он отрицает все обвинения, и заявил о готовности к любому сценарию и не боится ничего.

Напомним, о намерении явиться в Генпрокуратуру адвокаты Медведчука сообщили ранее днем 12 мая.

11 мая "Страна" сообщала, что нардепам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене, покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму, кроме того Медведчука подозревают в создании организации "Проминь". При этом ни Медведчуку, ни Козаку еще не вручили подозрения.

"Страна" подробно анализировала перспективы дела против народных депутатов.

В свою очередь Медведчук расценил происходящее как политическую расправу за его принципиальную политическую позицию.