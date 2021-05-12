Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, поданный Министерством обороны, который должен решить проблему сексуальных домогательств в армии.

Решение было принято в среду, 12 мая, на выездном заседании правительства.

Отметим, что открыто говорить о проблеме сексуальных домогательств в армии в Украине особо не принято. Однако проблема, очевидно, есть, причем она стоит достаточно остро, что и заставило военных искать способы ее решения.

Проект закона предполагает внесение ряда изменений в уже действующее законодательство. Например, закон об уставе внутренней службы ВСУ будет дополнен пунктом о том, что командиров обяжут обеспечивать равные права для мужчин и женщин, не допускать насилия "по половому признаку".

Кроме того, закон о дисциплинарном уставе ВСУ дополнили пунктом, в котором были прописаны служебные расследования по дискриминации и насилию в армии - их будут проводить специальные комиссии, причем, должен быть обеспечен паритет участия в них как женщин, так и мужчин.

Согласно отчету уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Ивана Лещина, этот законопроект соответствует Конвенции о защите прав человека и практике Европейского суда.

Подробнее о том, что еще принял Кабмин на заседании 12 мая можно прочитать в нашем материале.

Напомним, в январе текущего года сообщалось, что комиссия Генштаба проверит информацию о домогательствах к женщинам-военнослужащим.