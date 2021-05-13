За 15 лет существования службы произошло множество изменений, сервис трансформировался из обычной телефонии в облачный продукт, который каждую секунду предоставляет услуги тысячам пользователей. На сегодня ТAXI 838 доступно в каждом городе Украины. Только с начала года компания усилила присутствие, добавив еще пять городов: Черновцы, Чернигов, Черкассы, Кропивницкий и Ивано-Франковск.

В арсенале службы разнообразные услуги: начиная от широкого спектра тарифов и междугородных поездок и заканчивая перевозкой домашних животных. Кредо компании - забота и человечный подход и к пассажирам и к водителям.





Обновления ТАХІ 838

Через 15 лет после выхода на рынок служба ТAXI 838 изменила фирменные цвета и айдентику. Теперь бренд компании воплощают обтекаемые формы как символ бесконечности дорог Украины. Каждый обтекающий элемент рекламных материалов - это часть Украины. Ребрендингом перевозчика занимался внутренний отдел маркетинга.

С самого начала ТAXI 838 развивалась только за свой счет, не привлекая сторонних инвестиций. Компания стабильно росла и выдерживала конкуренцию с новыми гигантами рынка. Сегодня сервис с новым современным дизайном готов к еще большему расширению и выходу в новые города.

ТАХІ 838 сегодня

15 мая служба ТAXI 838 отмечает свой 15-й день рождения. В течение этого времени компания постоянно развивается, открывает свои представительства в каждом регионе и успевает занимать лидирующие позиции. А жители украинских городов уже узнают забрендированные ярко-голубые машины с логотипом "838". В столице и других городах компания конкурирует с известными украинскими и транснациональными сервисами и службами такси.

В ТAXI 838 беспокоятся о безопасности пассажиров, каждый водитель проходит полную проверку личных документов и собеседование перед выходом на работу. Также руководство компании против 24-часовых смен, водители работают не более 12 часов. Благодаря этому качество обслуживания в личном автопарке находится на самом высоком уровне.

Кроме удобства заказа авто из разных платформ, сервис предлагает еще множество опций для поездки. Например, пассажиры могут запланировать поездку, заказав авто на нужное время, или же написать комментарий с пожеланием при заказе в приложении. Каждый пользователь сервиса получает бонусы после поездки и может оплатить ими следующие путешествия. Также есть возможность заказать авто для поездки в другой город, вызвать драйвера, "прикурить" аккумулятор и отбуксировать авто с помощью троса.

https://taxi838.ua/