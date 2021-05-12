Во вторник, 11 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области в выгребной яме найдено тело 28-летней местной жительницы. По предварительной информации, девушка захлебнулась нечистотами, что привело к смерти.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание "Днепр Час".

По версии следствия, во время пребывания в уличном туалете у девушки случился приступ эпилепсии, в результате которого она упала в выгребную яму и захлебнулась.

Тело погибшей направили на судебную медэкспертизу. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в селе Даниловка Киевской области во время конфликта сын до смерти избил родную мать и выбросил ее тело в выгребную яму. Сейчас преступник находится под стражей.

Также мы писали о том, как в селе Плахтиевка Одесской области во время празднования дня рождения погибли четыре человека. Один из участников праздника в состоянии алкогольного опьянения упал в колодец, остальные принялись помогать ему вылезти и ушли под воду вслед за ним. В результате все четверо погибли, предварительная причина - отравление.