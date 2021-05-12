Народным депутатам усложнили доступ в Офис президента. Теперь нардепам придется согласовывать свои визиты в ОП.

Об этом рассказали источники "Страны" в "Слуге народа".

Правда, по информации источников, депутатам не обязательно иметь специальный пропуск, чтобы прийти в Офис президента. Однако, чтобы попасть на встречу в ОП, необходимо пройти этап согласования.

"Если депутат хочет прийти в ОП, на входе ему нужно уточнить, к кому он хочет пройти или с кем у него встреча. Например, я прихожу и говорю, что я к Кириллу Тимошенко (заместитель главы Офиса президента Украины - Ред.). В приёмной звонят на этаж, где Кирилл, и согласовывают, мол, да-да или нет-нет. Такая же история с другими этажами Офиса. А путь в кабинет к президенту — это только тем, кому заранее назначена встреча", — сообщил источник.

Напомним, ранее мы писали ,что у президента Владимира Зеленского повысили меры безопасности. Его сопровождают более 20 бодигардов и два снайпера.

Отметим, что в последний раз усиленную охрану у Зеленского мы видели осенью в день выборов. Тогда на избирательный участок он приехал с супругой Еленой и толпой личных телохранителей. Бодигарды, которые несли в руках бронечемодан для отражения обстрела и тактический боевой зонт, чтобы отсекать толпу или использовать в качестве оружия в драке.