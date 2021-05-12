На Ближнем Востоке продолжается конфликт палестинской группировки ХААС и Израиля, ракетные обстрелы и авиаудары. Подобная эскалация может привести к полномасштабной войне.

Об этом пишет Financial Times.

Авиаудары со стороны Израиля обрушили два многоэтажных здания, которые якобы использовались группировкой ХААС. После этого произошел запуск ракет в крупные города Израиля.

Согласно информации медиков Израиля, в стране погибли как минимум пять человек. В то же время по данным Минздрава в Секторе Газа погибли не менее 35 человек, в том числе 10 детей, а ранения получили две сотни людей.

Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Топ Веннесленд считает, что подобные "воздушные боевые действия" могут перерасти во всестороннюю войну.

Кроме того, среди арабского населения в городах Израиля начались массовые беспорядки, в поддержку местных сил полицейский батальон из оккупированного Западного берега был перемещен.

В понедельник вечером ХАМАС выпустил ракету в направлении Иерусалима, где сотни палестинских демонстрантов столкнулись с израильской полицией в мечети Аль-Акса. Таким образом началось наступление.

После того, как израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху приказал расширить "воздушную кампанию" против Сектора Газа возросла интенсинвость ударов.

"ХАМАС получит удары, которых он не ожидал", - сообщил Нетаньяху.

После этого ХАМАС выпустил первый залп ракет по направлению к Тель-Авиву, возможно это была попытка подавить израильскую ПВО.

В свою очередь, министр обороны Израиля Бенни Ганц приказал 5 тысячам резервных военнослужащих вернуться на службу и заявил, что воздушная кампания Израиля будет продолжаться пока "оперативные цели не будут достигнуты".

Ранее "Страна" подробно разбиралась, ждет ли Ближний Восток большая война из-за эскалации в Иерусалиме.

Также сообщалось, что в Иерусалиме палестинцы атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору.