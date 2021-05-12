В среду, 12 мая, в Виннице не состоялось первое судебное заседание по апелляции о приговоре секстремистке Femen Алисе Виноградовой из-за неявки второго обвиняемого по делу.

Об этом сама обвиняемая сообщила "Стране".

Напомним, Алисе "Огонек" (прозвище секстремистки) грозит штраф в 50 тысяч гривен и тюремный срок (два года) за поджог трамвайчика "Рошен" в Виннице. Такой вердикт в феврале 2021 года вынес Винницкий городской суд.

Однако секстремистка не согласна с приговором и подала в апелляцию.

12 мая должно было пройти первое заседание по апелляционному заявлению Алисы Виноградовой. Но его перенесли на 24 мая по причине неявки второго обвиняемого по делу - Ивана Войтенко, который не состоял в Femen, но по случайности также участвовал в поджоге.

"Суд перенесли, так как Войтенко не явился. А без него по процедуре нельзя провести заседание", - рассказала в комментарии "Стране" Алиса Виноградова.

Она также уточнила, что следующее заседание, возможно, проведут удаленно в режиме видео-конференции, чтобы участникам процесса не приходилось ехать в Винницу.

Напомним, 4 ноября 2017 года Алиса Виноградова сожгла декоративный трамвайный вагон возле главного магазина Roshen в Виннице. Эта акция была посвящена оффшорным разоблачениям на тот момент президента Украины Петра Порошенко, связанным с публикацией "райских документов".

Также ранее мы рассказывали, что Печерский суд закрыл дело активистки Femen, которая обнажила грудь перед Порошенко и президентом Беларуси Александром Лукашенко.