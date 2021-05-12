В четверг, 13 мая, к Украине приблизится циклон Kai и принесет дожди в Карпаты. На востоке страны потеплеет до +22 градусов, а к воскресенью там возможно повышение температуры до +30.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг южный циклон вывернется на Беларусь, пойдет за пределы Украины. Однако другой циклон придвинется. С запада к Украине приблизится циклон Kai. Он будто не очень масштабный, но дождей в Карпатах поналивает завтра", - написала Диденко.

По данным синоптика, дожди 13 мая наиболее вероятны в западной части Украины. Возможно, вечером осадки дотянутся до Винницкой и Житомирской области.

В восточных областях, а также на юге и в Днепропетровской области в четверг ожидается +19...+22 градуса. На остальной территории Украины в течение дня - +15...+19 градусов. Ветер южных направлений стихнет завтра на востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины.

В Киеве 13 мая, по словам Диденко, не будет существенных осадков. Температура воздуха днем ​​будет достигать +15...+18 градусов.

"Дальше еще будет теплеть, но не без дождей. На востоке Украины в течение воскресенья-понедельника местами вероятно повышение температуры воздуха до +30 градусов", - написала синоптик.

Напомним, в среду, 12 мая, Украину накроют дожди, существенные осадки наблюдаются на юге и востоке страны.

Также мы писали о том, что синоптики обещают, что май-2021 окажется теплее нормы.