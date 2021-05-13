12 мая с заходом солнца мусульмане всего мира начали праздновать Ураза-Байрам. Мероприятия по случаю окончания Рамадана продолжатся весь день 13 мая.

Эта вторая по значимости дата после Курбан-Байрама, который в этом году на календаре 20 июля (вторник).

"Страна" подготовила материал, в котором мы рассказываем о смысле Ураза-Байрама, его обычаях и традициях. Описываем, что можно и запрещено делать. А также публикуем красивые поздравительные открытки.

Поздравляем всех мусульман! Желаем крепкого здоровья вашим семьям, счастья и благословенного праздника.

Ураза-Байрам 2021 - традиции праздника, что можно и нельзя делать

Ураза-Байрам - благословенный праздник для всех мусульман. Именно так переводится его название. Он отмечается после окончания поста, который соблюдался на протяжении священного месяца Рамадана.

Днем весь минувший месяц мусульманам нельзя было есть, пить алкоголь, запрещена половая близость с супругами. В световой день мужчины молились. Вечером они ужинами и проводили время с женой.

Подготовка к Ураза-Байраму для мусульман такая же значимая, как у православных христиан к Пасхе. Верующие убирают в домах, готовят вкусную еду: блины, пирожки эчпочмак, блюда из баранины.

В Ураза-Байрам принято подавать милостыню. Нельзя тяжело работать - по квартире и в огороде, не допускаются конфликты и ссоры.

Перед праздником мусульмане совершают обряд омовения. Затем надевают самую красивую одежду, посещают могилы умерших родственников и чтят их память, идут в гости и приглушают родных к себе, презентуют подарки, едят - радуются тому, что смогли выдержать пост во имя Аллаха.

Открытки и поздравления с Ураза-Байрамом 2021

У читателей возникает вопрос: корректно ли поздравлять с праздником, если вы исповедуете не мусульманскую веру. Отвечаем: да, это соответствует правилам этикета.

Своих близких и знакомых мусуман можно поздравить, пожелать им всего самого хорошего, проявив таким образом большое уважение к человеку, его вере и традициям.

На праздник Ураза-байрама мусульмане говорят: "Ид мубарак!" В переводе - "Благословенного праздника!" Также принято использовать выражение: "Пусть Всевышний примет наше поклонение и одарит нас Своим довольством и прощением!"

Разумеется, не лишним будет отправить друзья и родственникам красивые поздравительные открытки, которые мы собрали специально для вас.