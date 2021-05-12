Подростки в Градижске в Полтавской области устроили "вечеринку" на территории кладбища.

Об этом сообщает издание Kolo.News.

Четыре парня и две девушки среди ночи распивали алкоголь, матерились и бегали на кладбище. При этом свои действия дети снимали не видео и выложили в соцсети.

Инцидент случился после поминального дня. Собранные конфеты, печенье, мусор и другие следы своего пребывания на кладбище компания оставила на остановке общественного транспорта.

"Предложение всем миром собрать милостыню и подать родителям этих голодных детей, все проблемы от голода, который массово ударил по интеллекту", - написал в соцсети поселковый голова Мирослав Носа.

По данным издания, подросткам от 15 до 17 лет, это дети из обеспеченных, благополучных семей, среди них есть внуки педагогов.

В полиции составили пока четыре протокола на родителей по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика. 18+

Напомним, в Одесской области мальчик выпил оставленную у могилы рюмку и чуть сам не попал на кладбище.

Также мы писали, что под Кременчугом три семиклассницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище.