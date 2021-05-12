Адвокаты бывшего президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко подают иск против журналиста Дмитрия Гордона за клевету.

Об этом в ходе брифинга в среду, 12 мая, заявил адвокат Илья Новиков.

Основанием для подачи иска, по словам юриста, стало заявление Гордона, сделанное им в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", о том, что Порошенко "вступил в преступное соглашение с (президентом России Владимиром) Путиным и приказал в рамках этого преступного соглашения украинской армии оставить Мариуполь".

"У Дмитрия Гордона есть давняя история его комментариев по поводу политики пятого президента. Никто не оспаривает его право не любить Порошенко и говорить об этом. Но когда речь заходит о злоупотреблении свободой слова и о том, что любая клевета, если она сопровождается словами "я считаю", "это мое мнение", а дальше идет не мнение, а утверждение - пользуется иммунитетом. Это не так", - сказал Новиков.

По его словам, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет подан первый такого рода иск от имени Порошенко к Гордону "с требованием признать недостоверными распространенные утверждения".

Также адвокат заверил, что у журналиста будет возможность высказаться по поводу иска и предоставить доказательства сговора Порошенко с Путиным.

"Так или иначе будет возможность дать объяснение не в формате ток-шоу, которое мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры. К этому давно шло, и очевидно этот момент настал. Мы выбрали такой способ сообщить об этом публично, потому что Гордон является публичным лицом. А вопрос о свободе слова - это важный вопрос. И злоупотребление свободой слова – это его составная часть. И об этом нужно говорить вслух", - добавил адвокат Порошенко.

В ходе эфира "Свободы слова с Савиком Шустера" от 7 мая Гордон сказал следующее: "Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь. Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".

При этом журналист попросил участвовавшего в эфире экс-бойца "Азова", главы праворадикальной организации "Национальный корпус" Андрея Билецкого подтвердить или опровергнуть информацию о возможном сговоре властей Украины и России касательно Мариуполя, на что радикал заявил: "Да, такое было".

Напомним, ранее Гордон предсказал тяжелые испытания для Украины 15 марта. В этот день, по его информации, якобы должен был выйти документальный фильм проекта Bellingcat об операции по поимке "вагнеровцев". Однако в тот день фильм представлен публике не был. Не вышел он и 5 апреля, как предсказывал позже журналист.

Также мы писали о том, что Гордон выпустил фирменные конфеты.