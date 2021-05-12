В среду, 12 мая, Кабинет министров Украины принял решение о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), создание которого требовали в Евросоюзе. Оно получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Создание Бюро экономической безопасности - это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Такой шаг - один из финальных на пути ликвидации налоговой милиции. БЭБ положит конец силовому давлению на бизнес и станет новым аналитическим подходом к расследованиям в сфере финансово-экономических преступлений", - написал премьер.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", этот документ правительство приняло с однодневной доработкой.

Напомним, создание Бюро экономической безопасности является одним из условием меморандума о кредите Евросоюза, чтобы Украине ЕС смог выделить кредит на 15 лет на сумму 1,2 миллиарда евро под 0,125% годовых.

В сентябре 2020 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о Бюро экономической безопасности.

28 января 2021-го года Рада одобрила документ о создание БЭБ во втором чтении.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности. Максимальное количество сотрудников Бюро предлагается определить в четыре тысячи человек. Подробнее о БЭБ можно почитать в нашем материале.