В среду, 12 мая, в Ивано-Франковске произошел масштабный пожар на складском помещении возле аэропорта. Площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

В службу спасения информация о пожаре на улице Полевой (в районе аэропорта) поступила в 13:10. В 14:21 пожар было локализировано. а место выдвинулись расчеты ГСЧС, пожарно-спасательного поста села Ямница и пожарная команда "Международный аэропорт". Для ликвидации пожара привлекались 42 спасателя и 11 единиц техники.

Напомним, днем ранее произошел масштабный пожар во Львове, с ним боролись 50 бойцов ГСЧС и 11 спецмашин.

Также "Страна" сообщала, что в Боярке под Киевом масштабный пожар уничтожил приют для бездомных.