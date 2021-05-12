В Печерском районном суде Киева снова отложили рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого судьей Конституционного суда был отменен, так как он не явился на заседание.

Трансляцию заседания вела Судова влада в YouTube.

Суд должен был состояться в среду, 12 мая, но Тупицкий не пришел. По словам его защиты, он пребывает на лечении, поэтому суд попросили перенести рассмотрение ходатайства. Также адвокаты заявили, что суд так и не рассмотрел жалобы их подзащитного на уведомление его о подозрении.

В свою очередь обвинение заявило, что у них отсутствуют доказательства того, что состояние здоровья Тупицкого не позволяет ему присутствовать на заседании. Прокуроры считают, что Тупицкий умышленно затягивает рассмотрение ходатайства и ходатайствовали перед судом о применении привода на заседание.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на неделю. Заседание состоится 19 мая.

Отметим, что до этого Тупицкий уже четыре раза не явился на суд по избранию ему меры пресечения. Прошлое заседание должно было состояться 29 апреля, но его перенесли на 12 мая. Тогда защита также заявляла, что судья находится на лечении.

Напомним, меру пресечения Тупицкому должны избирать по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

27 марта Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.