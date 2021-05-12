Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего руководителя департамента межбанковских операций "Приватбанка" Елену Бычихину.

Об этом свидетельствует информация на сайте НАБУ.

Бычихина является одной из троих подозреваемых по делу растраты бывшим руководством банка 8,2 миллиардов гривен.

Напомним, в феврале 2021 года правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой) бывшему замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко.

Также Офис генпрокурора вручил подозрение экс-главе правления банка Александру Дубилету, который возглавлял банк до национализации и является отцом экс-министра в правительстве Гончарука Дмитрия Дубилета.

"Страна" разбиралась, зачем Сытник раскручивает уголовное дело по "Приватбанку".

Также мы писали о том, что бывшего замглавы "ПриватБанка" Яценко арестовали, но он вышел из-под стражи под залог в 52 миллиона. Двое других фигурантов дела находятся за границей.