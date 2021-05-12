Прокуратура Австрии уведомила канцлера Себастьяна Курца о том, что он подозревается в даче ложных показаний парламентскому комитету, который был сформирован для расследования скандала, повлекшего распад правительства.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

В среду, 12 мая, Курц сообщил, что ему и руководителю его администрации грозят потенциальные обвинения в даче ложных показаний депутатам, которые расследовали "дело Ибицы" в 2019 году. В центре этого скандала тогда оказался младший партнер по коалиции партии канцлера, правая "Партия свободы".

Перед сегодняшним заседанием кабинета министров Курц опроверг, что нарушил закон и заверил, что не подаст в отставку, даже если расследование дойдет до предъявления обвинений.

"Я всегда отвечал на все вопросы правдиво", - сказал Курц, добавив, что он продолжит работу, исходя из предположения, что теперь прокуратура Австрии будет проводить расследование.

Факт расследования в отношении Курца подтвердил и представитель австрийской прокуратуры. В то же время он заявил, что говорить о том, будут ли предъявлены обвинения, пока рано.

По версии следствия, Курц и глава его представительства Бернхард Бонелли сообщили неверную информацию комитету касательно событий, связанных с назначением наблюдательного совета государственного холдинга Österreichische Beteiligungs AG.

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием "дело Ибицы", который привел к отставке бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Тогда в сеть попала видеозапись с его участием, на которой политик якобы договаривался о методах вмешательства в выборы 2017 года и обсуждал ограничение свободы СМИ. Кабинет министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем в том же году после вынесения парламентом вотума недоверия был отправлен в отставку.

Однако на досрочных выборах в Австрии снова победила партия Курца и он возглавил правительство.