В Харькове на Пасху произошло резонансное убийство молодого преподавателя Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова - Александра Евдокимова и его девушки Евгении Билёвской.

Их заколотые тела обнаружила мать преподавателя. Убийца нанес жертвам на двоих 49 ножевых ранений: 31 удар - мужчине и 18 - девушке, в том числе и роковой в сердце.

В убийстве молодой пары подозревают студента 4 курса того же вуза, в котором преподавал Евдокимов - это 22-летний парень. Во время суда он заявил, что поддерживал интимные отношения с девушкой и никого не убивал, а стал жертвой супруга-ревнивца, с которым проживала его любовница.

Разбирались в подробностях трагедии и стал ли на самом деле адюльтер виной кровавой расправы, как это утверждает единственный выживший в конфликте.

Как произошло убийство

Двойное убийство произошло 2 мая в одной из харьковских квартир по улице Дружбы Народов (спальный район Салтовка).

Мама преподавателя начала беспокоиться, когда сын долго не отвечал на телефонные звонки и пришла к нему в квартиру. Она открыла двери запасным ключом и обнаружила своего 29-летнего сына и его 24-летнюю сожительницу уже бездыханными. Тела молодых людей были буквально истыканными ножом.

В 20:30 она обратилась в полицию.

Спустя несколько часов у полицейских появилась информация о причастности к преступлению знакомого погибших - 22 летнего харьковчанина.

По его месту жительства прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты вещественные доказательства - одежда со следами крови. Правоохранители отправили все улики на экспертное исследование.

В течение следственных действий владелец квартиры сопротивления не оказывали был задержан.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Его уже арестовали на два месяца.

По данным полиции, подозреваемый нанес паре многочисленные ножевые ранения: мужчине - более 31 удара ножом, и более 18 ранений девушке. Мужчину убийца ударил в шею, а девушку в сердце.

По словам прокурора Салтовской окружной прокуратуры Харькова Инны Шкоркиной, мотивы убийства устанавливаются, но прежде всего рассматривают возникшие внезапно неприязненные отношения или убийство на почве ревности.

Близкие жертв утверждают, что убийца пришел в квартиру Евдокимова в час ночи, Александру нанес удар, лишивший его сознания, и потом зарезал его, а спавшей девушке перерезал горло и затем вонзил нож в сердце.

Что известно про влюбленных

По данным источников "Страны", жертвой преступления стал ассистент кафедры туризма и гостиничного хозяйства ХНУГХ, кандидат экономических наук Александр Евдокимов.

На сайте значится только ФИО преподавателя, других данных нет.

Зато в Instagram соответствующей кафедры вуза его имя встречается, когда коллеги поздравляют его с Днем рождения и под фото с занятия на тему "Сравнительная характеристика основных горнолыжных курортов мира".

На своей странице в Facebook 9 мая 2019 года Александр Евдокимов обнародовал запись о том, что состоит в отношениях с Евгенией Билёвской. Судя по комментариям под постом, блондинка и является второй жертвой убийства.

Жертвы двойного убийства - Александр Евдокимов и Женя Билёвская

Про спутницу Евдокимова известно немного - она окончила харьковскую гимназию № 55, изучала правоохранительную деятельность в харьковском национальном университете внутренних дел, работала в компании КТ Украина (дистрибьютор электроинструментов для дома).

Незадолго до убийства сдала государственные экзамены.

На странице Евгении в Instagram много совместных фотографий с Александром - пара вместе путешествовала, встречала рассветы, ходила на футбол, пикники с друзьями.

Они везде были вместе и делали совместные тематические фото, как эти снимки, где маркером на руках написали "Твои поцелуи исцеляют меня" и "Объятия с тобой - самый желанный подарок".

На одном из снимков есть информация о дате знакомства - это 2008 год. То есть на момент смерти они были знакомы уже 13 лет.

По неофициальным данным, погибшие обращались в полицию до убийства, что помогло полицейским быстрее выйти на след преступника. Видимо, из-за угроз.

"Девушку не убивал, защищался от нападавшего". Версия защиты

По данным "Страны", подозреваемый в убийстве учился на четвертом курсе в том же вузе, где работал Евдокимов. Это, по некоторым данным, Егор Турчин, чье фото опубликовал один из местных Telegram-пабликов.

Он был вхож в семью и поддерживал приятельские отношения с жертвами убийства.

Версию следствия парень отрицает и говорит, что это сожитель убил девушку из ревности, когда увидел ее с ним. После этого мужчина напал и на него, а он, в свою очередь, оборонялся.

Эту версию он подробно изложил 5 мая, когда Московский районный суд Харькова избирал ему меру пресечения. "Неожиданно вернулся Саша, уличил нас в измене, начался конфликт", - сказал подозреваемый. Примечательно, что хронологию убийства подсудимый читал с листка.

По его словам, он уже собирался домой, когда услышал крики девушки и звуки ударов. Мужчина утверждает, что видел, как сожитель бил девушку ножом, а затем набросился на него. "Саша с этим ножом, который был у него в руке, повернулся в мою сторону и набросился на меня с целью убийства", - сказал суду подозреваемый.

"В ходе дальнейшей борьбы Саша получил телесные повреждения, после чего его агрессия закончилась. Я ему предложил вызвать скорую, он согласился. Я побежал в спальню оказать помощь Евгении, но она уже была мертвой. Меня стошнило, я побежал в туалет. Там на 2-3 часа потерял сознание", - сказал 22-летний подозреваемый.

Он заявил, что скорую не вызвал, так как опасался, что его арестуют. Домой вернулся около семи утра.

"Все время до моего задержания я хотел пойти в полицию и рассказать, как все было. Обращался за консультацией к своему товарищу, отец которого работает в полиции. Боялся, что меня будут бить в участке", - сказал подозреваемый.

На вопрос судьи, куда делся нож с места преступления, мужчина ответил, что точно не помнит: возможно, выбросил. Также он сообщил, что встречается с девушкой и собирается создать семью, заканчивает университет.

Версию защиты подробно изложил также адвокат подозреваемого Андрей Царук. По его словам, ревнивый супруг сначала набросился на женщину и убил ее, а потом напал на любовника, однако последнему удалось отбиться. "Мой клиент защищался, в целях необходимой самообороны в ходе борьбы отобрал у нападавшего орудие преступления и нанес такие телесные повреждения, которые повлекли смерть. Он боялся, 21 год, еще ребенок, ничем не испорченный абсолютно", - уверяет Царук.

По словам адвоката, парню не хватило считанных минут, чтобы явиться в полицию с повинной. Он консультировался с отцом друга, который работал полицейским и был на связи с адвокатом, когда полицейские ехали к нему в квартиру с обыском и глушили его телефон.

Харьковский суд оставил 22-летнего подозреваемого под арестом на 60 суток без права внесения залога.