Практически все регионы Украины оказались в "желтой" карантинной зоне, кроме Николаевской и Черкасской областей, которые попали в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные в среду, 12 мая.

Согласно таблице Минздрава, на сегодняшний день Киев и почти все области страны находятся в "желтой" зона карантинных ограничений.

Только в Николаевской и Черкасской областях определили "оранжевый" уровень угрозы, так как в течение последний трех дней там превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавируса.

Напомним, в Украине за сутки 11 мая обнаружили 4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 349 человек, умерли 356 больных, выздоровели 19 766 человек.

Перед этим в нашей стране два дня подряд падало количество официально выявленных новых случаев заражений коронавирусом.

10 мая после того, как Минздрав в очередной раз обновил список деления Украины на карантинные зоны Николаевская область стала "оранжевой".