Согласно итогам прошедшего года, самым прибыльным среди пассажирских маршрутов дальнего следования "Укрзализныци" стал поезд №105/106 "Киев - Одесса" ("Черноморец"), за год он принес 14,9 млн гривен прибыли.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на ответ компании.

В пятерку самых прибыльных поездов дальнего следования "Укрзализныци" вошли:

поезд №105/106 "Киев - Одесса" - 14,9 млн грн прибыли;

поезд №725/726 "Киев - Харьков" - 7,4 млн грн прибыли;

поезд №037/038 "Киев - Запорожье" - 4,9 млн грн прибыли;

поезд №763/764 "Дарница - Одесса" - 4,6 млн грн прибыли;

поезд №007/008 "Харьков - Одесса" - 4,5 млн грн прибыли.

В то же время, самыми убыточными поездами дальнего следования "УЗ" за год стали:

поезд №041/042 "Днепр - Трускавец" - 66,9 млн грн убытка;

поезд №101/102 "Киев - Херсон" - 80,7 млн грн убытка;

поезд №109/110 "Львов - Херсон" - 87,5 млн грн убытка;

поезд №135/136 "Черновцы - Одесса" - 70,4 млн грн убытка;

поезд №145/146 "Киев - Измаил" - 89,3 млн грн убытка.

Напомним, половина из десяти самых крупных госкомпаний Украины оказались убыточными. За прошлый год "Укрзализныця" понесла убыток размером 12 млрд гривен.

Также "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" поднимет цены билетов на 16% до конца текущего года.