Народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко обокрали в поезде. Воры унесли сумку, в которой было 20 000 гривен и банковские карточки.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в понедельник, 10 мая, в поезде "Одесса-Ковель".

"Я ехал в Ровенскую область, где мы открывали два новых Гончаренко-центры в Остроге и Вараше. Во время когда все в поезде обычно мирно спят, ворам удалось украсть у меня сумку с деньгами, в которой было 20 000 гривен и банковские карточки", - поделился Гончаренко.

На следующий день нардеп заметил, что с карточек еще ночью начали снимать деньги. "Как оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками в ближайшем вокзала АТБ в Жмеринк", - добавил Гончаренко.

По его словам, полицейские в течении суток обнаружили злоумышленников. Последние вернули банковские карточки.

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