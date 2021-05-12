"Россия не собирается вмешиваться". В Кремле прокомментировали ситуацию с Медведчуком
В Кремле прокомментировали объявление подозрения в госизмене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Пресс-секретарь президента РФ назвал эту ситуацию внутренним делом Украины и заявил, что Москва вмешиваться не собирается.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".
"Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком, это внутреннее дело Украины", - заявил Песков.
По его словам, политик не обращался к России за убежищем или помощью, и Москва "вряд ли может ее оказать".
"Политические мотивы преследования Медведчука в Украине были бы недопустимы с точки зрения духа и буквы демократии - но Россия не собирается вмешиваться", - сказал Дмитрий Песков.
Также он добавил, что в Москве хотели бы убедиться, что ситуация с Медведчуком в Украине - "это не компанейщина, за которой стоит желание избавиться от конкурента".
"Кремль прокомментировал подозрение Медведчука и дал понять, что шантажировать этой ситуацией себя не даст. И вообще в эту историю втягиваться не будет", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, 11 мая нардепам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене, покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму, кроме того Медведчука подозревают в создании организации "Проминь". При этом ни Медведчуку, ни Козаку еще не вручили подозрения. "Страна" подробно разбиралась, почему это произошло.
Также мы писали, что Медведчук сегодня, 12 мая, придет в Генпрокуратуру, он собирается доказать свою невиновность.