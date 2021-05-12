Супруга председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они с мужем уже вернулись домой, где вчера проходили обыски СБУ.

Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме в среду, 12 мая.

По ее словам, вчера во время обысков они отдыхали за Киевом.

"Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... Совершенно бесполезное занятие. Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно… Мы, конечно, вернулись домой", - написала Марченко.

Напомним, 11 мая сотрудники СБУ проводили обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. При этом ни Медведчук, ни Козак подозрения не получили.

Сам Медведчук расценивает происходящее как политическую расправу за его принципиальную политическую позицию. Кроме того, он заявил, что сегодня придет в Генпрокуратуру, где собирается доказать свою невиновность.

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