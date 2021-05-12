Профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики порекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект №4284 "О десоветизации законодательства Украины" , авторства вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

Об этом заместитель главы комитета Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook в среду, 12 мая.

"Проект предусматривает очистку нашего законодательства от терминологической советизации - трудящийся станет работником, а владелец - работодателем. Актуально также изъятие упоминаний о СССР, Октябрьской революции", - сообщила Кравчук.

Кроме того, народный депутат сообщила, что в законопроекте говорится и о разработке новых проектов Жилищного кодекса и Кодекса законов о труде.

"Всего господин Руслан Стефанчук насчитал 249 актов, изданных Верховным Советом и Президиумом Верховного Совета Украинской ССР, имеющих право остаться разве что на страницах истории", - рассказала Кравчук.

Напомним, данный законопроект внесли в Раду в феврале прошлого года. Документ предусматривает отмену более чем тысячи актов законодательных органов СССР и УССР.

Также "Страна" сообщала, что Стефанчук зарегистрировал законопроект о "десоветизации" украинских законов в октябре 2020 года. Подготовка проекта закона длилась почти год.