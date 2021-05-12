США исключат китайскую Xiaomi из санкционного списка компаний, связанных с оборонным сектором КНР. Такое решение было принято в ходе судебного рассмотрения иска компании.

Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает Reuters.

В "черный список" Xiaomi попала в начале 2021 года, такое решение приняла администрация Дональда Трампа. Компанию обвинили в работе на китайских военных и прочных связях с коммунистическим правительством Китая. В итоге Xiaomi потеряла $10 млрд в рыночной стоимости.

Компания обратилась в суд, чтобы обжаловать решение о ее внесении в санкционный список. Стороны согласились разрешить продолжающийся судебный процесс без дальнейшего оспаривания. Американское правительство признало свою ошибку и заявило о готовности урегулировать этот вопрос с Xiaomi Group.

Напомним, "Страна" анализировала, как попадание Xiaomi в санкционный список CША отражалось на владельцах телефонов и фитнес-браслетов.

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