Во вторник, 11 мая, обнаружилась гибель восьми миллионов пчел, которые отправили "Укрпочтой" из Закарпатья заказчикам. Стоимость насекомых оценивается примерно в полмиллиона долларов, пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой".

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем канале в Telegram-канале.

Пчеловоды из Иршавы и Виноградаря отправили 8 млн пчел заказчикам в специальных пакетах. Их общая стоимость на рынке составляет примерно 500 тысяч гривен. Все пчелы погибли уже через несколько часов после отправки из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания, их гибель обнаружили в Ужгороде.

Работники почты перевозили пчел в обычном грузовике Hyundai. Пчеловоды обратились в полицию и намереваются судиться с "Укрпочтой".

"Они просто задохнулись в грузовике без кислорода и под раскаленными металлом. Они живые - это не просто груз. Пчелам тоже нужен кислород, а здесь его не было еще и в жару. У меня сердце разрывается от увиденного вчера. Дело не только в материальных убытках - пчел жалко невероятно", - рассказала журналисту пасечница.

Напомним, в прошлом году в шести районах Сумской области начали массово гибнуть пчелы, расследование мора вела полиция.

Также "Страна" сообщала, что осенью 2020 года Волынь атаковали агрессивные пьяные пчелы.