Следующая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech в Украину ожидается, "начиная с 17 мая".

Об этом в среду, 12 мая, в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

На вопрос журналистки о том, удастся ли привить от коронавируса большинство населения Украины до Дня независимости, 24 августа, (такую задачу недавно поставил президент Украины Владимир Зеленский - Ред.) Степанов заявил, что это возможно, однако все зависит от количества доз вакцин.

"Мы готовы технически, что касается технического увеличения числа вакцинаций в сутки. Но для этого нам необходимо иметь большое количество вакцины", - сказал чиновник, добавив, что в Украине могут прививать по 5-6 миллионов человек в месяц.

По его словам, сейчас компании-производители, которые задолжали перед Украиной законтрактованные дозы препаратов, уже начали их отгружать - только за последние 10 дней страна получила около миллиона доз.

"Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX и по нашему прямому контракту", - сказал он.

Также Степанов заявил, что Минздрав ожидает в ближайшее время поступления вакцин по прямому контракту с компаниями Sinovac и AstraZeneca.

Ранее министр здравоохранения Украины отчитался о заключении контракта с Pfizer о поставках еще 10 миллионов доз вакцины до конца года. Таким образом, по расчетам правительства, Украина получит всего 20 миллионов препарата за этот период.

В свою очередь замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине разрабатываются три варианта вакцины от коронавируса.