Глава НАБУ в прошлом месяце заработал немаленькую сумму денег. Фото: nabu.gov.ua/

Глава Национального агентства безопасности Украины (НАБУ) Артем Сытник заработал за апрель 243 тысячи гривен.

Об этом со ссылкой на ответ НАБУ сообщают "Украинские новости" в среду, 12 мая.

В ответе говорится:

  • должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен,
  • доплата за выслугу лет - 50 448 гривен,
  • доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне - 12 612 гривен,
  • доплата за ранг - 800 гривен,
  • надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны,
  • отпускные - 28 483 гривны.

За апрель Сытник заработал почти четверть миллиона

Напомним, за год доход Сытника в НАБУ составил 2 миллиона гривен. Он внес в декларацию наличкой 34 тысяч долларов. На его банковских счетах - 36 918 гривен, 718 долларов.

Также мы писали, что ГБР открыло дело против главы НАБУ. Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Крыму по российским законам за 40 тысяч долларов, что не было отражено в декларации директора НАБУ. По этой статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Между тем, "Страна" рассказывала, как поменялись зарплаты у чиновников за год коронавируса. У некоторых зарплаты снизились. Не изменилась она только у главы НАБУ Артема Сытника - как и в 2019 году, он зарабатывал примерно 170 тысяч гривен в месяц.

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