За апрель глава НАБУ Сытник заработал почти четверть миллиона
Глава Национального агентства безопасности Украины (НАБУ) Артем Сытник заработал за апрель 243 тысячи гривен.
Об этом со ссылкой на ответ НАБУ сообщают "Украинские новости" в среду, 12 мая.
В ответе говорится:
- должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен,
- доплата за выслугу лет - 50 448 гривен,
- доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне - 12 612 гривен,
- доплата за ранг - 800 гривен,
- надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны,
- отпускные - 28 483 гривны.
Напомним, за год доход Сытника в НАБУ составил 2 миллиона гривен. Он внес в декларацию наличкой 34 тысяч долларов. На его банковских счетах - 36 918 гривен, 718 долларов.
Также мы писали, что ГБР открыло дело против главы НАБУ. Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Крыму по российским законам за 40 тысяч долларов, что не было отражено в декларации директора НАБУ. По этой статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
Между тем, "Страна" рассказывала, как поменялись зарплаты у чиновников за год коронавируса. У некоторых зарплаты снизились. Не изменилась она только у главы НАБУ Артема Сытника - как и в 2019 году, он зарабатывал примерно 170 тысяч гривен в месяц.