Глава Национального агентства безопасности Украины (НАБУ) Артем Сытник заработал за апрель 243 тысячи гривен.

Об этом со ссылкой на ответ НАБУ сообщают "Украинские новости" в среду, 12 мая.

В ответе говорится:

должностной оклад Сытника составил 126 120 гривен,

доплата за выслугу лет - 50 448 гривен,

доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне - 12 612 гривен,

доплата за ранг - 800 гривен,

надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны,

отпускные - 28 483 гривны.

Напомним, за год доход Сытника в НАБУ составил 2 миллиона гривен. Он внес в декларацию наличкой 34 тысяч долларов. На его банковских счетах - 36 918 гривен, 718 долларов.

Также мы писали, что ГБР открыло дело против главы НАБУ. Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Крыму по российским законам за 40 тысяч долларов, что не было отражено в декларации директора НАБУ. По этой статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Между тем, "Страна" рассказывала, как поменялись зарплаты у чиновников за год коронавируса. У некоторых зарплаты снизились. Не изменилась она только у главы НАБУ Артема Сытника - как и в 2019 году, он зарабатывал примерно 170 тысяч гривен в месяц.